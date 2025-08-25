Meglepetés győzelem született az Oroszlány Rallye-n abszolútban – Fogarasiék a negyedik helyen zártak

Igen szélsőséges hőmérsékleti viszonyok jellemezték a 10. alkalommal megrendezett Oroszlány Rallye-t. A reggel 07:30-kor rajtoló első gyorsaságin néhány szurkoló még télikabátban állt a pálya szélén, amely augusztus végén igen ritka jelenség. Azonban a 3. kör után délután, már perzselő 25 fokos napsütésben száguldoztak a pilótapárosok.

Óriási üdvrivalgásban részesítették Hevesiéket az Oroszlány Rallye-ra kilátogató szurkolók.

Fotó: Szabó Zsolt

Fogarasiék a negyedik helyen zárták a X. Oroszlány Rallye-t

A futamot a licensszel rendelkező párosok között közönségkedvenc pilótapáros a Hevesi Norbert,Hevesi Mónika kettős zárt akik egész nap gondoskodtak a látványos autózásról, óriási tempót diktáltak a hátsókerekes BMW E36 M3-al, és még az is belefért, hogy driftelve vegyék be a nyújtott kanyarokat. Második helyen a visszatérő Klausz Kristóf, Klausz-Spindler Hanna zárt a Skoda Fabia Rally2 Evo-val. A dobogó harmadik fokára pedig az oroszlányi Zagyva Lajos,Haas Corinna állhatott a Ford Fiesta Rally3-al. A móri pilótapáros, a Fogarasi Attila,Toloczkó Péter a negyedik helyre hozta be a Ford Fiesta Rally4-et. Bár a futamot akár meg is nyerhették volna, ugyanis ha a 3. gyorsaságin nem kapnak 10 másodperces büntetést lassítórombolásért, egyetlen századdal ugyan, de megnyerték volna a jubileumi versenyt.

A székesfehérvári Full Autó SE párosainak felemásan alakult a futam. A Várnai Dávid, Montskó Balázs kettős összetettben a hatodik helyen végzett a Ford Fiesta R2T-jével, míg Kollár Károly és Ács Csaba az időeredményük alapján a 19. helyre hozták be a BMW E30-ukat. Nem volt ilyen szerencséje a szintén BMW E30-cal induló Ollé Tamásnak és Hatos Balázsnak, akik szerencsétlenül megcsúsztak egy elágazásnál és kiütötték a jobb hátsó futóművüket, így számukra hamar véget ért a verseny. A Csibrák Zoltán, Huszár Péter alkotta duó sem panaszkodhatott azonban, hiszen célba értek és a 33. helyen zártak a Lada VFTS-ükkel.

A bajnokság a Győr Rallye-val folytatódik szeptember 12-14. között.