4 órája

Meglepetés győzelem született az Oroszlány Rallye-n abszolútban – Fogarasiék a negyedik helyen zártak

Nem kis meglepetésre a BMW E36 M3-al versenyző Hevesi Norbert,Hevesi Mónika kettős nyerte meg a jubileumi ralifutamot, többek között Rally2-es és Rally3-as autót is megelőzve . A X.Oroszlány Rallye-n leginkább a látványos autózás dominált a sprinteseknél, a licenszes mezőnyben pedig leginkább már a Győr Rallyra való felkészülés volt fókuszban. Fogarasiék a negyedik helyen zártak, bár ha nincs a lassítórombolás miatti büntetés, akár nyerhettek is volna.

Szabó Zsolt
Meglepetés győzelem született az Oroszlány Rallye-n abszolútban – Fogarasiék a negyedik helyen zártak

Egy negyedik hellyel hangolódtak Fogarasiék a Győr Rallyra.

Fotó: Szabó Zsolt

Igen szélsőséges hőmérsékleti viszonyok jellemezték a 10. alkalommal megrendezett Oroszlány Rallye-t. A reggel 07:30-kor rajtoló első gyorsaságin néhány szurkoló még télikabátban állt a pálya szélén, amely augusztus végén igen ritka jelenség. Azonban a 3. kör után délután, már perzselő 25 fokos napsütésben száguldoztak a pilótapárosok.

Oroszlány
Óriási üdvrivalgásban részesítették Hevesiéket az Oroszlány Rallye-ra kilátogató szurkolók.
Fotó: Szabó Zsolt

Fogarasiék a negyedik helyen zárták a X. Oroszlány Rallye-t

A futamot a licensszel rendelkező párosok között közönségkedvenc pilótapáros a Hevesi Norbert,Hevesi Mónika kettős zárt akik egész nap gondoskodtak a látványos autózásról, óriási tempót diktáltak a hátsókerekes BMW E36 M3-al, és még az is belefért, hogy driftelve vegyék be a nyújtott kanyarokat. Második helyen a visszatérő Klausz Kristóf, Klausz-Spindler Hanna zárt a Skoda Fabia Rally2 Evo-val. A dobogó harmadik fokára pedig az oroszlányi Zagyva Lajos,Haas Corinna állhatott a Ford Fiesta Rally3-al. A móri pilótapáros, a Fogarasi Attila,Toloczkó Péter a negyedik helyre hozta be a Ford Fiesta Rally4-et. Bár a futamot akár meg is nyerhették volna, ugyanis ha a 3. gyorsaságin nem kapnak 10 másodperces büntetést lassítórombolásért, egyetlen századdal ugyan, de megnyerték volna a jubileumi versenyt.

A székesfehérvári Full Autó SE párosainak felemásan alakult a futam. A Várnai Dávid, Montskó Balázs kettős összetettben a hatodik helyen végzett a Ford Fiesta R2T-jével, míg Kollár Károly és Ács Csaba az időeredményük alapján a 19. helyre hozták be a BMW E30-ukat. Nem volt ilyen szerencséje a szintén BMW E30-cal induló Ollé Tamásnak és Hatos Balázsnak, akik szerencsétlenül megcsúsztak egy elágazásnál és kiütötték a jobb hátsó futóművüket, így számukra hamar véget ért a verseny. A Csibrák Zoltán, Huszár Péter alkotta duó sem panaszkodhatott azonban, hiszen célba értek és a 33. helyen zártak a Lada VFTS-ükkel.

A bajnokság a Győr Rallye-val folytatódik szeptember 12-14. között.

 

