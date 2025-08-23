Ralilázban ég a város, versenyautók lepték el a főteret – galéria

Az oroszlányi versenyközpontú ralisprint ünnepélyes rajtceremóniája előtt versenyautó kiállítást tartottak javarészt a helyi érdekeltségű párosok. A város főterén megtalálható volt Zagyva Dorkáék Peugeot 208 Rally4-ese, Zagyva Lajos és ifj. Tóth János Ford Fiesta Rally3-asa, illetve számos Lada, köztük Papp Arnold „Arnie“ Honda motoros P13-as kategóriájú versenygépe is. Illetve nem utolsó sorban nem mehetünk el szó nélkül Faltuszék WRC dekoros, Subaru Impreza WRX STI-je mellett sem.

Papp Arnold különleges Ladájának Oroszlányban is a csodájára járnak.

Fotó: Szabó Zsolt

Holnap indul az első gyorsasági az Oroszlány Rallye-n

Vasárnap 7:30-kor rajtol el az első gyorsasági szakasz az Oroszlány Rallye-n. A részletes program itt elérhető.