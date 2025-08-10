Odalett a makulátlan mérleg

Kisvárda Master Good FC – Puskás Akadémia FC 2-1 (2-1)

Kisvárda, néző

Vezette: Kovács Imre (Buzás Balázs, Aradi József)

Kisvárda Master Good: Popovics – Cipetic, Matic, Chlumecky - Molnár G. (Pintér F., 75.), Melnyik, Popoola (Körmendi, 81.), Soltész D. (Medgyes, 59.) – Mesanovic (Jordanov, 75.) - Bíró B. (Nagy K., 59.), Novothny. Vezetőedző: Gerliczki Máté.

Puskás Akadémia FC: Szappanos – Maceiras (Soisalo, 79.), Golla, Stronati, Markgráf - Favorov, Harutjunjan (L. Duarte, 59.) - Lukács D., Kern (Vékony, 29.), Dárdai P. (Semel, 59.) - Németh A. (Fameyeh, 46.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gól: Chlumecky (20.), Molnár G. (45+4), ill. Favorov (26.)

Sárga lapok: Mesanovic (25.), ill. Golla (61.), Markgráf (83.)

Nem mondhatták azt a felcsúti legények, hogy nem megy csapatuknak a szabolcsi alakulat ellen, hiszen kisvárdaiak az előző nyolc találkozójukon csak egyszer tudták megverni őket, méghozzá 2022 novemberében a Pancho Arénában Mario Ilievszki 92. percben szerzett góljával, 1–0-ra. A Várkerti Stadionban utoljára 2024. február 10-én lépett pályára bajnokin a PAFC, akkor Nagy Zsolt és Komáromi György góljával 2–0-ra győztek. A Kisvárda viszont feledtetni szerette volna az egy héttel korábbi, Paks elleni hazai 1–5-el végződött összecsapást, így aztán parázs mérkőzést vártak a szurkolók a már-már elviselhetetlen kánikulában.

A Puskás Akadémia FC színeiben első mérkőzésére készülhetett az eddig több különböző hazai klubban 183 bajnokin pályára lépő, a frissen igazolt Szappanos Péter, valamint Kern Martin, aki egy év távollét után, az osztrák Sturm Graz csapatától tért vissza anyaegyesületéhez. A kispadon kapott helyet a felcsútiak csapatkapitánya, Szolnoki Roland, ő féléves kihagyás után - térdében elszakadt az elülső keresztszalag és porcsérülést is szenvedett a Fehérvár FC ellen - a múlt héten már 45 percet kapott az NB III-as gárdában a Gyirmót FC-vel vívott mérkőzésen. Hiányzott viszont Nagy Zsolt, aki kisebb sérüléssel bajlódik, így el sem utazott Kisvárdára, Dárdai Palkó helyettesítette.

Az első negyedórában kóstolgatták egymást a felek, a házigazdák próbáltak nyomást gyakorolni riválisukra, de csupán a 16-osig jutottak. A PAFC biztonsági játékra törekedett, bár ebben sok volt a pontatlanság. Majd a 16. percben Kern iramodott meg kecsegtető helyzetben, de a 16-os előtt – még mielőtt lőhetett volna szabályosan szerelte őt Abdulrasaq Ridwan Popoola. Aztán a 20. percben elaludt a PAFC védelme, és Bohdan Melnyik jobboldali beadását az előre húzódó, és őrizetlenül hagyott Martin Chlumecky fejelte 6 méterről a kapu jobb sarkába, 1-0. Nem kellett sokáig várni a szépítésre, ugyanis a 25. percben büntetőhöz jutottak a felcsútiak. Soltész Dominik kezezését követően Kovács Imre játékvezető és a VAR vizsgálat egyértelmű ítéletet hozott. Artem Favorov 11-esét azonban Popovics Illya jól olvasta, és hárította. Egy perccel később viszont javított Favorov, Lukács Dániel bal oldali szöglete után ő emelkedett a legmagasabbra, és a bizonytalankodó Popovicsot megelőzve 3 méterről fejelt a jobb sarokba, 1-1. Ezután kissé ellaposodott a meccs, a két 16-os között folydogált a játék, amelyet több apró szabálytalanság szakított meg. A félidő hosszabbításában, a 45+4. percben ismét átvette a vezetést a Kisvárda. Persze ehhez kellett a PAFC védőinek határozatlansága, Bernardo Matic középre adott labdáját Jasmin Mesanovic tovább löbbölte, Molnár Gábor pedig 3 méterről a gólvonal mögé pofozta a labdát, 2-1.