Nem tudott higgadtan értékelni Nagy Gergely – videóval
A Videoton 0-0-s döntetlent játszott az Aqvital FC Csákvárral, amely után a hazaiak részéről Nagy Gergely, a vendégek részéről pedig Lehoczki Bendegúz értékelt.
Nagy Gergely reméli a Kecskemét ellen is lesz előrelépés a játékukban
Fotó: Szabó Zsolt
A teljes értékelést az alábbi videóban tekinthetik meg.
