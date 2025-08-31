Nehéz mérkőzésen javíthat az Aqvital FC Csákvár

A csákváriak az előző fordulóban 3-1-re kikaptak a Budapest Honvédtól, így elveszítették veretlenségüket a 2025–2026-os idényben. Tóth Balázs fiai most az Ajka ellen javíthatnak.

– A Budapest Honvéd elleni mérkőzés tanulságait levontuk, és egy újabb nehéz mérkőzésre készülünk. A kispestiek elleni összecsapás egy igazi rangadó volt, az Ajka ellen pedig azért lesz nehéz dolgunk mert az elmúlt években is riválisok voltunk – fogalmazott lapunknak óth Balázs. A vezetőedző elárulta, a piros lapos eltiltás miatt kimaradó Helembai Márkot és Somfalvi Bencét is pótolni tudják majd a vasárnapi bajnokin.

Az Ajka rosszul indította a bajnokságot, 4-0-ra kikapott a BVSC-Zuglótól, azonban ez­­után 1-1-es döntetlent játszott a Videoton FC Fehérvárral, majd 1-0-ra legyőzte a Budafokot idegenben, hazai pályán pedig a Budapest Honvéd ellen is 1-0-ra diadalmaskodott. A gárda ezzel nyolc pontot gyűjtött az eddigi öt mérkőzésen, amivel jelenleg a nyolcadik helyen áll a tabellán.

A két együttes az elmúlt idényben kétszer találkozott egymással tétmérkőzésen. Előbb Csákváron 2-1-es hátrányból a hajrában mentett pontot az Ajka, azonban a zöld-fehérek vendéglátásánál a csákváriak Nagy Zoárd találatával elhozták a három pontot.

Az elmúlt idényben az ajkaiak épphogy csak bennmaradtak a másodosztályban, de csak egy ponttal maradtak el a Csákvártól, amely végül a 10. helyen zárt. Ebből kiindulva a hétvégi összecsapás igazán parázs lesz, és mondhatni, igazi rangadó vár Tóth Balázsékra. A három pont megszerzése nem lesz egyszerű az Aqvital FC-nek, ugyanakkor rendkívül fontos lenne a válogatott szünet előtt.

– Bár válogatott szünet következik, a munka nem fog megállni, dolgozunk tovább. Ebben az időszakban is fontos az, hogy azok a játékosok, akik nem kaptak válogatott meghívót formában maradjanak, és készen álljanak a Gyirmót elleni MOL Magyar Kupa mérkőzésre – vélekedett Tóth Balázs. A szakember hozzátette, rendkívül boldog, hogy Lehoczki Bendegúz és Umathum Ádám is meghívót kapott az U21-es válogatottba, hiszen ez jelzi azt, hogy jó munkát végeznek Csákváron.