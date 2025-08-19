1 órája
Fiatalokkal a topcsapatok ellen
Az Aqvital FC Csákvár remekül kezdte a 2025-2026-os idényt. Tóth Balázs legénysége négy fordulót követően az NB II-es tabella élén áll. A hétvégi, Budafok elleni győzelem után a kék-sárgák vezetőedzőjét kérdeztük.
Ahogy arról beszámoltunk, óriási meglepetésre az Aqvital FC Csákvár vezeti az NB II-es tabellát. A Fejér vármegyei klub négy fordulót követően továbbra is veretlen a bajnokságban, ezeken mindössze egyszer kapitulált. A hétvégi Budafok elleni találkozót követően a csapat vezetőedzője, Tóth Balázs értékelt a feol.hu-nak.
– A Videoton elleni meccshez képest lőre léptünk, a Budafok ellen sokkal jobban nézett ki a játék. Ismét kapott gól nélkül hoztunk le egy mérkőzést, amiben óriási szerepe volt Lehoczki Bendegúznak, viszont a múltkori interjújában ő is kiemelte, a védelem nagyon jól összeállt, nagysegítség számára, hogy stabil társakkal léphet pályára. Ezen a meccsen is jól dolgoztunk a saját térfelünkön, a fiúk nem adtak esélyt az ellenfélnek, hogy ziccerbe kerüljön, ettől függetlenül voltak próbálkozásaik, de ezek inkább átlövések voltak – emelte ki a vezetőedző.
Kiváló védelem az NB II-es Csákvárnál
Az Aqvital FC Csákvár kapuját eddig csak a Vasas FC tudta bevenni ebben az idényben, viszont az angyalföldiek is csak 3-0-nál voltak eredményesek, amikor már szinte teljesen eldőlt a találkozó. A szakember beszélt arról is, minek köszönhető a védelem gyors összeállása.
– Az elmúlt években gyűjtött tapasztalatoknak köszönheőten most a felkészülés alatt eljutottunk egy olyan szintre, amihez eddig több hónapra volt szükségünk, sikerült gyorsan átadni a játékosoknak az elvárásainkat.
A Csákvár keretében rengeteg fiatal játékos szerepel, akikre mentálisan még nagyobb hatást tud kifejteni a sikeresség.
Az első négy fordulóban nálunk töltötték a legtöbb időt fiatalok a pályán, erre igazán büszkének kell lennünk
Az Aqvital FC már most kőkemény mérkőzéseken van túl, a bajnokságot rögtön a feljutásra aposztrofált Vasas ellen kezdte meg idegenben, ahol egy 4-1-es bravúrgyőzelmet aratott az angyalföldiek otthonában, majd a BVSC-Zuglót hazai környezetben gyűrte le, ezt követően pedig a Videoton otthonában játszott 0-0-ás döntetlent. A Mészöly Géza irányította Budafok nullázása is hatalmas fegyvertény Tóth Balázsék számára.
– A Videotonnak és a Vasasnak még időre van szüksége, hogy összeálljon, a fehérváriak remekül játszottak ellenünk. Szerintem szerencsésebb a bajnokság elején játszani a topcsapatok ellen, mint később, amikor már belejöttek a játékba. Kint voltam a Honvéd első mérkőzésén, remek formát mutatnak, nem lesz egyszerű dolgunk ellenük. Volt egy kisebb megtorpanásuk Ajkán, de a mérkőzés képét figyelve, semmivel sem voltak rosszabbak, mint előtte, csak kimaradtak a helyzeteik.
A Merkantil Bank Liga kezdete előtt kitűzött célokról is beszélt Tóth Balázs, akkor az "egy számjegyű" pozíció elérését tűzte ki. A szezon előtti teljes interjút IDE KATTINTVA tekintheti meg.
– Mindig a következő mérkőzésre fókuszálunk, természetesen amit elmondtam az évad elején, ahhoz tartom magam, célunk az első tízben végezni, ez a szám minél kisebb, annál jobban örülünk neki – zárta gondolatait a szakember.