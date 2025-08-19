Fiatalokkal a topcsapatok ellen

Ahogy arról beszámoltunk, óriási meglepetésre az Aqvital FC Csákvár vezeti az NB II-es tabellát. A Fejér vármegyei klub négy fordulót követően továbbra is veretlen a bajnokságban, ezeken mindössze egyszer kapitulált. A hétvégi Budafok elleni találkozót követően a csapat vezetőedzője, Tóth Balázs értékelt a feol.hu-nak.

Tóth Balázs (jobbra) csapatát ebben az idényben még senki sem győzte le az NB II-ben

Fotó: Kricskovics Antal

– A Videoton elleni meccshez képest lőre léptünk, a Budafok ellen sokkal jobban nézett ki a játék. Ismét kapott gól nélkül hoztunk le egy mérkőzést, amiben óriási szerepe volt Lehoczki Bendegúznak, viszont a múltkori interjújában ő is kiemelte, a védelem nagyon jól összeállt, nagysegítség számára, hogy stabil társakkal léphet pályára. Ezen a meccsen is jól dolgoztunk a saját térfelünkön, a fiúk nem adtak esélyt az ellenfélnek, hogy ziccerbe kerüljön, ettől függetlenül voltak próbálkozásaik, de ezek inkább átlövések voltak – emelte ki a vezetőedző.

Kiváló védelem az NB II-es Csákvárnál

Az Aqvital FC Csákvár kapuját eddig csak a Vasas FC tudta bevenni ebben az idényben, viszont az angyalföldiek is csak 3-0-nál voltak eredményesek, amikor már szinte teljesen eldőlt a találkozó. A szakember beszélt arról is, minek köszönhető a védelem gyors összeállása.

– Az elmúlt években gyűjtött tapasztalatoknak köszönheőten most a felkészülés alatt eljutottunk egy olyan szintre, amihez eddig több hónapra volt szükségünk, sikerült gyorsan átadni a játékosoknak az elvárásainkat.

A Csákvár keretében rengeteg fiatal játékos szerepel, akikre mentálisan még nagyobb hatást tud kifejteni a sikeresség.

Az első négy fordulóban nálunk töltötték a legtöbb időt fiatalok a pályán, erre igazán büszkének kell lennünk

Az Aqvital FC már most kőkemény mérkőzéseken van túl, a bajnokságot rögtön a feljutásra aposztrofált Vasas ellen kezdte meg idegenben, ahol egy 4-1-es bravúrgyőzelmet aratott az angyalföldiek otthonában, majd a BVSC-Zuglót hazai környezetben gyűrte le, ezt követően pedig a Videoton otthonában játszott 0-0-ás döntetlent. A Mészöly Géza irányította Budafok nullázása is hatalmas fegyvertény Tóth Balázsék számára.