Hihetetlen meglepetés a tabella élén

Az NB II negyedik fordulójában a Budafoki MTE látogatott el az Aqvital FC Csákvár otthonába. Tóth Balázs legénysége remekül kezdte a bajnokságot, az első két körben a Vasas FC-t és a BVSC-Zuglót gyűrték le, majd a Videoton otthonában játszottak gólnélküli döntetlent. A kiváló rajtnak köszönhetően a tabella második helyéről várták a BMTE elleni találkozót, két ponttal lemaradva a Budapest Honvéd mögött. A fővárosiak az Ajkához látogattak ebben a fordulóban.

Az Aqvital FC Cskvár szurkolói örömmel tekinthetnek az NB II-es tabellára

Fotó: Kricskovics Antal

A találkozó ünnepélyes kezdőrúgással kezdődött, a felnőtt csapattól búcsúzó szertáros, Krasztina Béla bácsit születésnapja alkalmából köszöntötte a csákvári klub. Az első percek magabiztos hazai játékkal teltek, az első igazán komoly helyzet is a sárga-fehérek előtt adódott. A 12. percben Ominger Bence tört előre, az alapvonalról gurította vissza a labdát, amit Jagodics Márk vágott ki szögletre. A következő percekben is a Fejér vármegyeiek irányították a játékot, aminek a 28. percben meg is lett az eredménye. Helembai Márk kapott labdát a bal oldalon, amelyet Magyar Zsoltnak ívelt középre, aki egy gyönyörű mozdulattal, kapásból belsőzte a kapuba, 1-0. Az első félidő hátralévő részében kontrollálta a játékot az Aqvital FC, a vendégek nem nagyon tudtak veszélyes helyzetet kialakítani.

Az NB II tetején

A szünetben Mészöly Géza felrázta a fiait, akik motiváltan tértek vissza a játéktérre, ennek megfelelően nekiestek a Csákvárnak. Már a 47. percben közel állt az egyenlítéshez a Budafok, viszont Varga György és a frissen becserélt Kovács Dávid próbálkozását is kivédte Lehoczki Bendegúz. A fiatal kapus ezt követően sem tétlenkedhetett, öt perccel később Vasvári Zoltán lövésénél is résen kellett lennie. Pár minutummal később ismét Magyar Zsolthoz került a labda, aki a tizenhatoson kívülről tekert a felső sarok mellé. A 65. percben Posztobányi Patrik adta be jobbról a labdát, középen Kovács csapott le a játékszerre, sarokkalt próbált a hálóba találni, de Lehoczki ismét túljárt az ellenfél eszén. Ahogy közeledett a mérkőzés vége, egyre bátrabban tört előre a Budafok, viszont ennek megvolt a hátulütője is, hiszen Tóth Balázs legénysége gyors kontrákkal rohamozta a vendég kaput. Az izgalmakat tetézte, hogy a Budapest Honvéd annak ellenére is 1-0-ás hátrányban volt az Ajka otthonában, hogy több mint húsz percet játszhatott emberelőnyben. Úgy fordultunk az utolsó percekre, hogyha egyik meccsen sem változik az eredmény, akkor a Csákvár áll az NB II-es tabella élére. Külön pikantériát ad a helyzetnek, hogy az Aqvital FC a következő fordulóban éppen a kispestiek otthonába látogat. A hosszabbításban a hazaiak Haragos Viktor szépségdíjas góljával eldöntötték a találkozót, így már csak a kispesti vereségre volt szükség az elsőségre.