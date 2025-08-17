augusztus 17., vasárnap

NB II

1 órája

Hihetetlen meglepetés a tabella élén

Címkék#Budapest Honvéd#Aqvital FC Csákvár#NB II#Tóth Balázs

Az Aqvital FC Csákvár tovább folytatta kiváló sorozatát, továbbra is veretlen a bajnokságban. Az NB II negyedik fordulójában Tóth Balázsék a Budafoki MTE-t gyűrték le, a Budapest Honvéd vereségének köszönhetően pedig átvették az első helyet a tabellán.

Kelemen Kornél
Hatalmas meglepetés az NB II-ben

Fotó: Kricskovics Antal

Az NB II negyedik fordulójában a Budafoki MTE látogatott el az Aqvital FC Csákvár otthonába. Tóth Balázs legénysége remekül kezdte a bajnokságot, az első két körben a Vasas FC-t és a BVSC-Zuglót gyűrték le, majd a Videoton otthonában játszottak gólnélküli döntetlent. A kiváló rajtnak köszönhetően a tabella második helyéről várták a BMTE elleni találkozót, két ponttal lemaradva a Budapest Honvéd mögött. A fővárosiak az Ajkához látogattak ebben a fordulóban.

Az Aqvital FC Cskvár szurkolói örömmel tekinthetnek az NB II-es tabellára
Az Aqvital FC Cskvár szurkolói örömmel tekinthetnek az NB II-es tabellára
Fotó: Kricskovics Antal

A találkozó ünnepélyes kezdőrúgással kezdődött, a felnőtt csapattól búcsúzó szertáros, Krasztina Béla bácsit születésnapja alkalmából köszöntötte a csákvári klub. Az első percek magabiztos hazai játékkal teltek, az első igazán komoly helyzet is a sárga-fehérek előtt adódott. A 12. percben Ominger Bence tört előre, az alapvonalról gurította vissza a labdát, amit Jagodics Márk vágott ki szögletre. A következő percekben is a Fejér vármegyeiek irányították a játékot, aminek  a 28. percben meg is lett az eredménye. Helembai Márk kapott labdát a bal oldalon, amelyet Magyar Zsoltnak ívelt középre, aki egy gyönyörű mozdulattal, kapásból belsőzte a kapuba, 1-0. Az első félidő hátralévő részében kontrollálta a játékot az Aqvital FC, a vendégek nem nagyon tudtak veszélyes helyzetet kialakítani. 

Az NB II tetején

A szünetben Mészöly Géza felrázta a fiait, akik motiváltan tértek vissza a játéktérre, ennek megfelelően nekiestek a Csákvárnak. Már a 47. percben közel állt az egyenlítéshez a Budafok, viszont Varga György és a frissen becserélt Kovács Dávid próbálkozását is kivédte Lehoczki Bendegúz. A fiatal kapus ezt követően sem tétlenkedhetett, öt perccel később Vasvári Zoltán lövésénél is résen kellett lennie. Pár minutummal később ismét Magyar Zsolthoz került a labda, aki a tizenhatoson kívülről tekert a felső sarok mellé. A 65. percben Posztobányi Patrik adta be jobbról a labdát, középen Kovács csapott le a játékszerre, sarokkalt próbált a hálóba találni, de Lehoczki ismét túljárt az ellenfél eszén. Ahogy közeledett a mérkőzés vége, egyre bátrabban tört előre a Budafok, viszont ennek megvolt a hátulütője is, hiszen Tóth Balázs legénysége gyors kontrákkal rohamozta a vendég kaput. Az izgalmakat tetézte, hogy a Budapest Honvéd annak ellenére is 1-0-ás hátrányban volt az Ajka otthonában, hogy több mint húsz percet játszhatott emberelőnyben. Úgy fordultunk az utolsó percekre, hogyha egyik meccsen sem változik az eredmény, akkor a Csákvár áll az NB II-es tabella élére. Külön pikantériát ad a helyzetnek, hogy az Aqvital FC a következő fordulóban éppen a kispestiek otthonába látogat. A hosszabbításban a hazaiak Haragos Viktor szépségdíjas góljával eldöntötték a találkozót, így már csak a kispesti vereségre volt szükség az elsőségre. 

AFC Csákvár-Budafoki MTE NB II-es labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Kricskovics Antal

Labdarúgó NB II, 4. forduló
Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE 2-0 (1-0)
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Szigetváry Márk (Mohos Milán, Szabó Dániel)
Csákvár: Lehoczki – Szalai P. (Szakály D., 80.), Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Dencinger (Rdics, 61.), Magyar Zs.(Somfalvi, 71.) – Szabó B. (Haragos, 61.), Bányai (Simon A., 71.), Ominger B. Vezetőedző: Tóth Balázs
BMTE: Hársfalvi – Selyem, Horgosi, Jagodics M., Stumpf, Kun B. – Varga Gy. B.(Bukta, 73.), Posztobányi, Németh M. (Kovács D., szünetben), Rehó – Vasvári(Herczeg, 80.). Vezetőedző: Mészöly Géza
Gólszerző: Magyar Zs. (1-0) a 28., Haragos (2-0) a 94. percben

 

