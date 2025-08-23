1 órája
Csúcsrangadó az NB II-ben – videóval
Az Aqvital FC Csákvár a Budapest Honvéd otthonába látogat vasárnap délután. Az NB II csúcsrangadójáról a Fejér vármegyeiek vezetőedzőjét, Tóth Balázst és a legeredményesebb játékosát Magyar Zsoltot kérdeztük.
Legutóbb is szoros mérkőzést játszott a két csapat
Fotó: Kricskovics Antal / FMH archív
A hétvégén csúcsrangadót rendeznek az NB II-ben, hiszen a listavezető Aqvital FC Csákvár a második helyen álló Budapest Honvéd otthonába látogat. A Fejér vármegyei klub óriási meglepetésre eddig veretlen a bajnokságban, viszont a fővárosiak is csak egy vereséggel rendelkeznek. A találkozó előtt a csapat vezetőedzője, Tóth Balázs és támadó középpályása Magyar Zsolt is nyilatkozott a feol.hu-nak.
Óriási hangulat várható az NB II-es rangadón
Tóth Balázs és Magyar Zsolt is kitért arra, hogy a Bozsik Arénában kiváló hangulatra számítanak. Legutóbb a Honvéd sikerével zárult az összecsapás. A teljes interjúkat az alábbi videóban tekintheti meg.