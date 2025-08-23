augusztus 23., szombat

Labdarúgás

2 órája

Csúcsrangadó az NB II-ben – videóval

Címkék#Budapest Honvéd#Aqvital FC Csákvár#Magyar Zsolt#NB II#Tóth Balázs

Az Aqvital FC Csákvár a Budapest Honvéd otthonába látogat vasárnap délután. Az NB II csúcsrangadójáról a Fejér vármegyeiek vezetőedzőjét, Tóth Balázst és a legeredményesebb játékosát Magyar Zsoltot kérdeztük.

Kelemen Kornél
Csúcsrangadó az NB II-ben – videóval

Legutóbb is szoros mérkőzést játszott a két csapat

Fotó: Kricskovics Antal / FMH archív

A hétvégén csúcsrangadót rendeznek az NB II-ben, hiszen a listavezető Aqvital FC Csákvár a második helyen álló Budapest Honvéd otthonába látogat. A Fejér vármegyei klub óriási meglepetésre eddig veretlen a bajnokságban, viszont a fővárosiak is csak egy vereséggel rendelkeznek. A találkozó előtt a csapat vezetőedzője, Tóth Balázs és támadó középpályása Magyar Zsolt is nyilatkozott a feol.hu-nak.

Magyar Zsolt holtversenyben áll az NB II góllövőlistájának az élén
Fotó: Kelemen Kornél

Óriási hangulat várható az NB II-es rangadón

Tóth Balázs és Magyar Zsolt is kitért arra, hogy a Bozsik Arénában kiváló hangulatra számítanak. Legutóbb a Honvéd sikerével zárult az összecsapás. A teljes interjúkat az alábbi videóban tekintheti meg.

 

 

