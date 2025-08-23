Csúcsrangadó az NB II-ben – videóval

A hétvégén csúcsrangadót rendeznek az NB II-ben, hiszen a listavezető Aqvital FC Csákvár a második helyen álló Budapest Honvéd otthonába látogat. A Fejér vármegyei klub óriási meglepetésre eddig veretlen a bajnokságban, viszont a fővárosiak is csak egy vereséggel rendelkeznek. A találkozó előtt a csapat vezetőedzője, Tóth Balázs és támadó középpályása Magyar Zsolt is nyilatkozott a feol.hu-nak.

Magyar Zsolt holtversenyben áll az NB II góllövőlistájának az élén

Fotó: Kelemen Kornél

Óriási hangulat várható az NB II-es rangadón

Tóth Balázs és Magyar Zsolt is kitért arra, hogy a Bozsik Arénában kiváló hangulatra számítanak. Legutóbb a Honvéd sikerével zárult az összecsapás. A teljes interjúkat az alábbi videóban tekintheti meg.