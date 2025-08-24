augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

17°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB II

1 órája

Tömegverekedés, tömérdek helyzet, hazai siker

Címkék#Budapest Honvéd#Aqvital FC Csákvár#NB II

Csúcsrangadót rendeztek a másodosztályban vasárnap kora este. Az NB II ötödik fordulójában az Aqvital FC Csákvár a Budapest Honvéd otthonában szenvedett el 3-1-es vereséget.

Kellemes nyári időjárás fogadta a csapatokat a Bozsik Arénában, ahol a fordulót megelőzően az NB II-es listavezető Aqvital FC Csákvárt fogadta a második helyen álló Budapest Honvéd. 

Forrtak az indulatok a Budapest Honvéd–Aqvital FC Csákvár NB II-es rangadón
Forrtak az indulatok a Budapest Honvéd–Aqvital FC Csákvár NB II-es rangadón
Fotó: Kricskovics Antal

Színvonalas rangadó az NB II-ben

Balszerencsésen indult a találkozó a vendégek számára, hiszen egy eladott labda következtében Szamosi Ádám már a 4. percben betalált, 1-0. A hangulatra ezt megelőzően sem lehetett panasz, viszont a gól hatására még hangosabbá vált a szurkolótábor. A csákvári támadójáték egy Helembai beadás révén mutatta meg magát először, azonban a labda túl mély volt, így az a hazaiakhoz került. A 13. percben Magyar Zsolt zseniális indítására csapott le Ominger Bence, aki egy az egyben tört a kispesti kapura, azonban Tomas Tujvel óriási bravúrral mentett. A 17. percben Haragos Viktor lódult meg a jobboldalon, lapos beadása elsuhant Mondovics Kevin előtt, viszont a hosszún lecsapott rá Ominger, azonban nem találta el jól a labdát, ami elkerülte a kaput. Két perccel később Mondovics pörgetett elegánsan, majd Ominger fordult le szép mozdulattal a védőjéről és harcolt ki egy szabadrúgást a szélen. Magyar Zsolt beadását szögletre ütötte a korábbi Videoton kapus. Mondovics és Ominger továbbra is aktív volt, ismét a csákvári 77-es lőhetett, ezúttal is szögletre mentett a kapus. A 25. percben a Honvéd kezdte átvenni az irányítást, a játék nagyrészt a csákvári térfélen zajlott. Tíz perccel később Lehoczki Bendegúz óriási bravúrral javította a vendég védelem hibáját. A 45. percben egy jobboldali beadás után volt kavarodás a tizenhatoson belül, az első lövést még hárította Lehoczki, de a kipattanó már a hálóba került. A vendégek faultot reklamáltak, de a bíró nem látott szabálytalanságot, 2-0.

Budapest Honvéd - AFC Csákvár

Fotók: Kricskovics Antal / FMH

A végén már nem a játéké volt a főszerep

A fordulást követően kiegyenlített játék zajlott a gyepen, a Csákvár ismét kezdett egyre aktívabbá válni, azonban a következő találat is a hazaiakhoz fűződött. Szamosi kapott kiváló labdát a bal oldalon, a büntetőterület sarkán átverte az egyik védőt, majd a hálóba tekert, 3-0. A hazai közönség ekkor már biztosra vette a győzelmet, viszont ehhez a vendégeknek is volt egy-két szava. Tóth Balázs pályára küldte az egyik veteránját, Simon Andrást, aki a 70. percben bólintott a kapuba egy szögletet, 3-1. A szépítő gólt követően a Fejér vármegyeiek korelnöke, Szakály Dénes is beállt, aki kreatív passzaival próbálta feltörni a védelmet. A kispestiek érezték, ha nem kapcsolnak rá, akár még gond is lehet a végére. Bár a hőmérséklet rohamosan csökkent a hangulat egyre forróbb lett. A 86. perc végén elszabadultak az indulatok, amikor az egyik csákvári játékos összeakadt az egyik hazaival. Az összes mezőnyjátékos a kapuban birkózott, véül a játékvezető kisebb meglepetésre csak a vendégek védőjének, Helembai Márknak adott piroslapot, majd büntetőt ítélt a fővárosiak javára, amit Lehoczki kivédett, így a remény tovább élt. A kispad mellett is folyt a szócsata, a cserejátékosok egymás után kötöttek egymásba. A 90+3. percben Somfalvi Bence durván lépett oda Szabó Alexnek, amiért a játékvezető jogosan állította ki. Az eredmény a hátralévő időben nem változott, így ismét a Honvéd áll a tabella élén.

Labdarúgó NB II, 5. forduló

Budapest Honvéd–Aqvital FC Csákvár 3-1 (2-0)
Budapest, Bozsik Aréna, 4967 néző. Vezeti: Káprály Mihály (Tóth II Vencel, Buzás Balázs)

Budapest Honvéd: Tujvel – Kállai K. (Szabó Á., 69.), Szabó A., Csontos, Baki, Hangya – Somogyi Á. (Pekár, 69.), Szamosi (Kovács E., 80.) – Zuigeber (Sigér, 75.), Pinte (Kántor K., 75.), Medgyes. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Aqvital FC Csákvár: Lehoczki – Szalai P. (Radics, szünetben), Pál, Umathum, Helembai – Farkas A., Magyar Zs. (Szakály D., 75.), Mondovics (Somfalvi, 64.) – Haragos, Bányai (Simon A., 64.), Ominger B. (Szabó B., 80.). Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Szamosi (4., 60.)  Medgyes (45.) Simon A. (70.)
Kiállítva: Helembai (88.), Somfalvi (92.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu