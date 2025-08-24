Tömegverekedés, tömérdek helyzet, hazai siker

Kellemes nyári időjárás fogadta a csapatokat a Bozsik Arénában, ahol a fordulót megelőzően az NB II-es listavezető Aqvital FC Csákvárt fogadta a második helyen álló Budapest Honvéd.

Forrtak az indulatok a Budapest Honvéd–Aqvital FC Csákvár NB II-es rangadón

Fotó: Kricskovics Antal

Színvonalas rangadó az NB II-ben

Balszerencsésen indult a találkozó a vendégek számára, hiszen egy eladott labda következtében Szamosi Ádám már a 4. percben betalált, 1-0. A hangulatra ezt megelőzően sem lehetett panasz, viszont a gól hatására még hangosabbá vált a szurkolótábor. A csákvári támadójáték egy Helembai beadás révén mutatta meg magát először, azonban a labda túl mély volt, így az a hazaiakhoz került. A 13. percben Magyar Zsolt zseniális indítására csapott le Ominger Bence, aki egy az egyben tört a kispesti kapura, azonban Tomas Tujvel óriási bravúrral mentett. A 17. percben Haragos Viktor lódult meg a jobboldalon, lapos beadása elsuhant Mondovics Kevin előtt, viszont a hosszún lecsapott rá Ominger, azonban nem találta el jól a labdát, ami elkerülte a kaput. Két perccel később Mondovics pörgetett elegánsan, majd Ominger fordult le szép mozdulattal a védőjéről és harcolt ki egy szabadrúgást a szélen. Magyar Zsolt beadását szögletre ütötte a korábbi Videoton kapus. Mondovics és Ominger továbbra is aktív volt, ismét a csákvári 77-es lőhetett, ezúttal is szögletre mentett a kapus. A 25. percben a Honvéd kezdte átvenni az irányítást, a játék nagyrészt a csákvári térfélen zajlott. Tíz perccel később Lehoczki Bendegúz óriási bravúrral javította a vendég védelem hibáját. A 45. percben egy jobboldali beadás után volt kavarodás a tizenhatoson belül, az első lövést még hárította Lehoczki, de a kipattanó már a hálóba került. A vendégek faultot reklamáltak, de a bíró nem látott szabálytalanságot, 2-0.