1 órája
Tömegverekedés, tömérdek helyzet, hazai siker
Csúcsrangadót rendeztek a másodosztályban vasárnap kora este. Az NB II ötödik fordulójában az Aqvital FC Csákvár a Budapest Honvéd otthonában szenvedett el 3-1-es vereséget.
Kellemes nyári időjárás fogadta a csapatokat a Bozsik Arénában, ahol a fordulót megelőzően az NB II-es listavezető Aqvital FC Csákvárt fogadta a második helyen álló Budapest Honvéd.
Színvonalas rangadó az NB II-ben
Balszerencsésen indult a találkozó a vendégek számára, hiszen egy eladott labda következtében Szamosi Ádám már a 4. percben betalált, 1-0. A hangulatra ezt megelőzően sem lehetett panasz, viszont a gól hatására még hangosabbá vált a szurkolótábor. A csákvári támadójáték egy Helembai beadás révén mutatta meg magát először, azonban a labda túl mély volt, így az a hazaiakhoz került. A 13. percben Magyar Zsolt zseniális indítására csapott le Ominger Bence, aki egy az egyben tört a kispesti kapura, azonban Tomas Tujvel óriási bravúrral mentett. A 17. percben Haragos Viktor lódult meg a jobboldalon, lapos beadása elsuhant Mondovics Kevin előtt, viszont a hosszún lecsapott rá Ominger, azonban nem találta el jól a labdát, ami elkerülte a kaput. Két perccel később Mondovics pörgetett elegánsan, majd Ominger fordult le szép mozdulattal a védőjéről és harcolt ki egy szabadrúgást a szélen. Magyar Zsolt beadását szögletre ütötte a korábbi Videoton kapus. Mondovics és Ominger továbbra is aktív volt, ismét a csákvári 77-es lőhetett, ezúttal is szögletre mentett a kapus. A 25. percben a Honvéd kezdte átvenni az irányítást, a játék nagyrészt a csákvári térfélen zajlott. Tíz perccel később Lehoczki Bendegúz óriási bravúrral javította a vendég védelem hibáját. A 45. percben egy jobboldali beadás után volt kavarodás a tizenhatoson belül, az első lövést még hárította Lehoczki, de a kipattanó már a hálóba került. A vendégek faultot reklamáltak, de a bíró nem látott szabálytalanságot, 2-0.
Budapest Honvéd - AFC CsákvárFotók: Kricskovics Antal / FMH
A végén már nem a játéké volt a főszerep
A fordulást követően kiegyenlített játék zajlott a gyepen, a Csákvár ismét kezdett egyre aktívabbá válni, azonban a következő találat is a hazaiakhoz fűződött. Szamosi kapott kiváló labdát a bal oldalon, a büntetőterület sarkán átverte az egyik védőt, majd a hálóba tekert, 3-0. A hazai közönség ekkor már biztosra vette a győzelmet, viszont ehhez a vendégeknek is volt egy-két szava. Tóth Balázs pályára küldte az egyik veteránját, Simon Andrást, aki a 70. percben bólintott a kapuba egy szögletet, 3-1. A szépítő gólt követően a Fejér vármegyeiek korelnöke, Szakály Dénes is beállt, aki kreatív passzaival próbálta feltörni a védelmet. A kispestiek érezték, ha nem kapcsolnak rá, akár még gond is lehet a végére. Bár a hőmérséklet rohamosan csökkent a hangulat egyre forróbb lett. A 86. perc végén elszabadultak az indulatok, amikor az egyik csákvári játékos összeakadt az egyik hazaival. Az összes mezőnyjátékos a kapuban birkózott, véül a játékvezető kisebb meglepetésre csak a vendégek védőjének, Helembai Márknak adott piroslapot, majd büntetőt ítélt a fővárosiak javára, amit Lehoczki kivédett, így a remény tovább élt. A kispad mellett is folyt a szócsata, a cserejátékosok egymás után kötöttek egymásba. A 90+3. percben Somfalvi Bence durván lépett oda Szabó Alexnek, amiért a játékvezető jogosan állította ki. Az eredmény a hátralévő időben nem változott, így ismét a Honvéd áll a tabella élén.
Labdarúgó NB II, 5. forduló
Budapest Honvéd–Aqvital FC Csákvár 3-1 (2-0)
Budapest, Bozsik Aréna, 4967 néző. Vezeti: Káprály Mihály (Tóth II Vencel, Buzás Balázs)
Budapest Honvéd: Tujvel – Kállai K. (Szabó Á., 69.), Szabó A., Csontos, Baki, Hangya – Somogyi Á. (Pekár, 69.), Szamosi (Kovács E., 80.) – Zuigeber (Sigér, 75.), Pinte (Kántor K., 75.), Medgyes. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Aqvital FC Csákvár: Lehoczki – Szalai P. (Radics, szünetben), Pál, Umathum, Helembai – Farkas A., Magyar Zs. (Szakály D., 75.), Mondovics (Somfalvi, 64.) – Haragos, Bányai (Simon A., 64.), Ominger B. (Szabó B., 80.). Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Szamosi (4., 60.) Medgyes (45.) Simon A. (70.)
Kiállítva: Helembai (88.), Somfalvi (92.)