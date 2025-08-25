Elszabadult indulatok a pályán, nyugodt edzők a mikrofonnál – videóval

Ahogy arról beszámoltunk, a Budapest Honvéd hazai pályán 3-1-re legyőzte az Aqvital FC Csákvárt az NB II ötödik fordulójában, viszont a találkozó nem az első 70 perc magas színvonaláról és találatairól marad emlékezetes, hanem az utolsó percekben kialakult botrányról, amiben a pályán lévők is egymásnak estek, valamint a kispadoknál is pattanásig feszült a hangulat. Végül két piros lapot is kiosztott a játékvezető, mindkettőt csákvári játékos kapta, Helembai Márkot ütésért, Somfalvi Bencét durvaságért állították ki.

Tóth Balázs értékelte először az NB II-es rangadót

Fotó: Kricskovics Antal

Ismét az NB II élére állt a Honvéd

A kispestiek ezzel a győzelemmel visszavették az első helyet a tabellán, míg az Aqvital FC Csákvár a negyedik helyig csúszott vissza. A lefújást követően a Fejér vármegyeiek vezetőedzője, Tóth Balázs, valamint a piros-feketéket irányító Feczkó Tamás is megosztotta gondolatait.

A teljes értékelések az alábbi videóban tekinthetők meg.