GoalTalk, ezúttal Németh Krisztiánnal: Jó döntés volt a magyar fiatal szabály?

Németh Krisztián volt a GoalTalk Podcast második évad negyedik epizódjának vendége. Krisztián hangját rendszeresen hallhatjuk az Alba Fehérvár kosárlabda, és kézilabda mérkőzésein ahol műsorközlőként tevékenykedik, így a helyi sportélet különösen közel áll a szívéhez. A Fejér vármegyei gárdák mellett szóba került a magyar fiatal szabály fontossága, valamint több NB I-es és NB II-es csapat is.

A magyar labdarúgó NB I (Fizz Liga) és NB II (Merkantil Bank Liga) is a negyedik fordulóhoz érkezett, a GoalTalk Podcast negyedik adásában pedig Németh Krisztiánnal beszélgetett Szabó Róbert műsorvezető, valamint Szabó Zsolt állandó vendég. A beszélgetés során több témát is érintettek a jelenlévők, az Újpest idén lehet-e kihívója a Ferencvárosnak, az ebben az idényben behozott magyar fiatal szabályról, valamint a jövő hét hétfőn megrendezésre kerülő  KTE–Videoton FC Fehérvár összecsapásról is szó esett. 

Pozitív hozadéka lehet a magyar fiatal szabálynak az NB I és az NB II-ben?
Pozitív hatása lehet az NB I-ben a magyar fiatal szabálynak?

Az adásban szó esik az idei szezonban bevezetett fiatal szabályról is, amely azt takarja,hogy a csapatoknak a kezdőcsapatban legalább két magyar fiatalt kell szerepeltetniük, és összesen legalább öt magyart, ebből legalább egyet a kiemelt akadémiákról.

 

 

