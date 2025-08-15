GoalTalk, ezúttal Németh Krisztiánnal: Jó döntés volt a magyar fiatal szabály?

A magyar labdarúgó NB I (Fizz Liga) és NB II (Merkantil Bank Liga) is a negyedik fordulóhoz érkezett, a GoalTalk Podcast negyedik adásában pedig Németh Krisztiánnal beszélgetett Szabó Róbert műsorvezető, valamint Szabó Zsolt állandó vendég. A beszélgetés során több témát is érintettek a jelenlévők, az Újpest idén lehet-e kihívója a Ferencvárosnak, az ebben az idényben behozott magyar fiatal szabályról, valamint a jövő hét hétfőn megrendezésre kerülő KTE–Videoton FC Fehérvár összecsapásról is szó esett.

Pozitív hozadéka lehet a magyar fiatal szabálynak az NB I és az NB II-ben?

Fotó: Szabó Zsolt

Az adásban szó esik az idei szezonban bevezetett fiatal szabályról is, amely azt takarja,hogy a csapatoknak a kezdőcsapatban legalább két magyar fiatalt kell szerepeltetniük, és összesen legalább öt magyart, ebből legalább egyet a kiemelt akadémiákról.