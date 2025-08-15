4 órája
GoalTalk, ezúttal Németh Krisztiánnal: Jó döntés volt a magyar fiatal szabály?
Németh Krisztián volt a GoalTalk Podcast második évad negyedik epizódjának vendége. Krisztián hangját rendszeresen hallhatjuk az Alba Fehérvár kosárlabda, és kézilabda mérkőzésein ahol műsorközlőként tevékenykedik, így a helyi sportélet különösen közel áll a szívéhez. A Fejér vármegyei gárdák mellett szóba került a magyar fiatal szabály fontossága, valamint több NB I-es és NB II-es csapat is.
A magyar labdarúgó NB I (Fizz Liga) és NB II (Merkantil Bank Liga) is a negyedik fordulóhoz érkezett, a GoalTalk Podcast negyedik adásában pedig Németh Krisztiánnal beszélgetett Szabó Róbert műsorvezető, valamint Szabó Zsolt állandó vendég. A beszélgetés során több témát is érintettek a jelenlévők, az Újpest idén lehet-e kihívója a Ferencvárosnak, az ebben az idényben behozott magyar fiatal szabályról, valamint a jövő hét hétfőn megrendezésre kerülő KTE–Videoton FC Fehérvár összecsapásról is szó esett.
Pozitív hatása lehet az NB I-ben a magyar fiatal szabálynak?
Az adásban szó esik az idei szezonban bevezetett fiatal szabályról is, amely azt takarja,hogy a csapatoknak a kezdőcsapatban legalább két magyar fiatalt kell szerepeltetniük, és összesen legalább öt magyart, ebből legalább egyet a kiemelt akadémiákról.
Feol podcast
- Verssel és zenével a magyarságért − Beszélgetés Molnár Júliával és Tolcsvay Bélával
- Iskolai bántalmazás: mit tehet a szülő, a pedagógus és a közösség?
- Feol Podcast: Versbe szedett város – Székesfehérvár új élménye
- Feol Podcast: Az Alba Regia KC NB I-es kézilabdacsapata megkezdte a felkészülést
- GoalTalk, ezúttal Mátyus Jánossal: Az Újpest megerősödése jó a magyar bajnokságnak – videóval