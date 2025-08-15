Csúcsrangadó a fővárosban

Az NB I hétvégi rangadóját szombat este 20.15 órától rendezik meg, és az előző év legjobbjai mérhetik össze tudásukat. Kőkemény találkozó vár Hornyák Zsolt legénységére a Groupama Arénában.

Legutóbb 1-1-es döntetlent játszott a Puskás Akadémia és a Ferencváros NB I-ben

Fotó: Kricskovics Antal / FMH archív

Nem csak az NB I-ben volt jelenésük

Az elmúlt hetekben egyik csapat sem unatkozott, hiszen egyaránt érdekeltek voltak a nemzetközi porondon, igaz a Puskás Akadémia az Arisz Limasszol ellen búcsúzott a Konferencialiga-selejtezőjéből, ennek köszönhetően az elmúlt két hétben már teljes mértékben a bajnokságra fókuszálhatott, míg a Ferencváros a Noaht és a Ludogorecet legyűrve a Bajnokok Ligája-rájátszásáig menetelt, ezzel már biztosan eléri legalább az Európa-liga főtáblát. A következő körben az azeri Qarabag lesz a zöld-fehérek ellenfele, amely augusztus 19-én kedden látogat a magyar fővárosba, így nincs sok ideje pihenni Robbie Keane fiainak.

A Fradi nemzetközi szereplése javítja a Puskás Akadémia esélyeit, hiszen egy jóval fáradtabb együttessel kell farkasszemet néznie. Ez a "lépéselőny" mindenképp jól jön a felcsútiaknak, hiszen még érződik rajtuk az összeszokottság hiánya, rengeteg új ember épült be a kezdőcsapatba. Nem kezdte rosszul a bajnokságot a csapat, hiszen az első két fordulóban egyaránt sikerült megszerezni a három pontot, de egyik mérkőzésen sem sikerült nyomasztó fölényt kialakítani, majd a harmadik fordulóban a Kisvárda otthonában az első vereség is megszületett. Ennek köszönhetően a negyedik kör előtt a tabella negyedik helyét foglalta el a Puskás Akadémia. Ezzel szemben a Ferencváros a hét megszerzett pontjával az élen áll, igaz csak a jobb gólkülönbségének köszönhetően.

Az előző idényben a két együttes egymás elleni mérlege kiegyenlítettnek nevezhető, hiszen a három összecsapáson egy-egy győzelem mellett egyszer döntetlent játszottak. A Puskás Akadémia az előző évadban hazai környezetben aratott győzelmet, a Groupama Arénában utoljára 2023 augusztusában nyert, akkor Wojciech Golla és Jakub Plsek találatai kellettek a diadalhoz. A lengyel hátvéd azóta is a felcsúti együttest erősíti, így rá ismételten számíthat Hornyák Zsolt vezetőedző.

A mérkőzés augusztus 16-án 20.15 órakor kezdődik.