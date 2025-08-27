Elkötelezte magát az NB I élcsapatánál a fiatal tehetség

Pál Barna 15 évesen került a Puskás Akadémiához, ahol a korosztályos csapatatokkal remekelt. A belső védő a 2023-2024-es szezonban már debütált az NB I-ben, csereként szállt be a Kecskemét ellen 3-0-ra megnyert mérkőzésen. Bemutatkozása különleges volt, hiszen ő volt az első 2007-es születésű játékos, aki játszott a magyar élvonalban.

Pál Barna szerződést hosszabbított az NB I-es Puskás Akadémiával

Forrás: puskasakademia.hu

Folyamatos játék az NB II-ben

A fejlődése érdekében folyamatos játékra van szüksége, ennek érdekében a 2024-2025-ös szezon második felét már az Aqvital FC Csákvárnál töltötte. Tóth Balázs kezei alatt 15 meccsen lépett pályára a másodosztályban, kooperációs szerződéssel ezt az idényt is a kék-sárgáknál tölti. A bizalmat megkapja, hiszen az eddigi öt mérkőzést egyaránt végigjátszotta. Pál Barna elkötelezett a Puskás Akadémia mellett, most 2029-ig hosszabbította meg a szerződését.