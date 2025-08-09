augusztus 10., vasárnap

GoalTalk, ezúttal Káldor Andrással: A Paks megint esélyes a dobogóra

Káldor András volt a GoalTalk Podcast második évad harmadik epizódjának vendége. Andris sportújságíróként hosszú évtizedek óta követi nyomon a magyar labdarúgást is. Már a kilencvenes években bedolgozott a Nemzeti Sporthoz, emellett élete nagyrészét Székesfehérváron töltötte, így a helyi sportélet különösen közel áll a szívéhez. A Fejér vármegyei gárdák mellett szóba került a Paks dobogós esélyei, valamint több NB I-es és NB II-es csapat is.

Feol.hu

A magyar labdarúgó NB I (Fizz Liga) és NB II (Merkantil Bank Liga) is a harmadik fordulóhoz érkezett, a GoalTalk Podcast harmadik adásában pedig Káldor Andrással beszélgetett Kelemen Kornél műsorvezető, valamint Szabó Zsolt állandó vendég. A beszélgetés során több témát is érintettek a jelenlévők, a Puskás Akadémia idén is lehet-e kihívója a Ferencvárosnak, az Újpest bravúros pontszerzése az ETO FC Győr ellen, valamint a hétvégén következő Fejér vármegyei rangadóról, a Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár összecsapásról is szó esett. 

Kemény mérkőzések jönnek a labdarúgó NB I és NB II harmadik fordulójában
Fotó: Kelemen Kornél

Milyenek az erőviszonyok az NB I-ben?

Az adást még szerdán a nemzetközi mérkőzések előtt rögzítettük, amely több NB I-es klubbot is érint. Felmerült a Paksi FC dobogós esélyei, amelyben hatalmas szerepe van, sikerül-e a Konferencialiga-selejtezőből továbbjutnia a Tolna vármegyeieknek, hiszen a keret a kettős terheléshez talán nem elég mély. 

 

