A megye focitól az NB I-ig

Nagy Zoárd a Vasasban nevelkedett, ahol az utánpótlás korosztályokat végigjárta, többször is húzóembere volt csapatának. A 2018-2019-es szezonban a felnőtteknél is bemutatkozhatott, a Magyar Kupában a DVSC ellen 2-1-re elvesztett találkozón Szatmári Lórándot váltotta a 84. percben. Ugyanebben a szezonban kétszer is bekerült az NB II-es meccskeretbe, azonban pályára nem lépett a bajnokságban. A következő idényt az NB III-as Taksonynál töltötte, viszont itt sem jött ki a lépés számára, 19 bajnokin mindössze 1-szer volt eredményes, így a 2020-2021-es évadot ismét új együttesnél kezdte. A szintén harmadosztályú Balatonfüredi FC csapott le a támadóra, ez volt az első igazán jó szezonja, 16 bajnokin 9-szer zörgette meg a hálót. Le is csapott rá az akkoriban NB III-as élcsapatnak számító Credobus Mosonmagyaróvár.

Nagy Zoárd hosszú utat tett meg az NB I-ig

Forrás: puskasakademia.hu

Szívvel lélekkel az NB I-ig

Mosonmagyaróváron nem csak az első csapatban játszott, hanem a Megyei I. osztályú tartalékoknál is. Itt 6 meccsen 5 gólt szerzett, de az NB III-ban sem maradt adós a találatokkal, 38 meccsen küldték pályára, azonban ebből csak 13-szor volt a kezdőtizenegy tagja, ennek ellenére 9-szer talált az ellenfél kapujába, kulcsszerepet vállalva a csapat feljutásában.

A 2022-2023-as szezonban már alapembernek számított, 21 meccsen kezdett és 14-en szállt be a padról, ezeken 6 gólt szerzett az NB II-ben. Egy találkozó erejéig még beugrott a Megyei I. osztályba is. Nagy Zoárd góljainak is köszönhetően az MTE kiharcolta a bennmaradást, ekkor figyelt fel rá Tóth Balázs és az Aqvital FC Csákvár. Ugyan a Csákvár a kék mezesek mögött zárta a szezont, de már akkor a másodosztály egyik legstabilabb csapatának számított, míg a Mosonmagyaróvár bennmaradása inkább volt meglepetés. A váltás bejött, az Aqvital FC Csákvárnál töltött első idényében 10 gólt szerzett a Merkantil Bank Ligában, klubja a középmezőnyben zárt, míg az MTE sereghajtóként esett ki.

Az igazi áttörést az előző szezon jelentette Nagy zoárd karrierjében, ekkor már megkérdőjelezhetetlen szerepet játszott a Csákvárban, a sárga-kékek legfontosabb játékosa volt, 29 bajnokin 18-szor volt eredményes, ezzel pedig elhódította az NB II gólkirályi címét. Ezt követően várható volt, hogy feljebb lép. Így is történt, bejelentkezett érte, az NB I egyik élcsapata, a Puskás Akadémia. Hosszú út vezetett az élvonalig, voltak időszakok amikor úgy tűnhetett, ez nem jön össze, de a kitartó munka meghozta gyümölcsét.