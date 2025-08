Fejérben hosszú időt eltöltő játékost igazolt az NB I-es klub

Komáromi György 2024 nyaráig a szintén NB I-es Puskás Akadémia együttesét erősítette. 2015-ben utánpótlásjátékosként került a Fejér vármegyeiekhez, 2020-ban mutatkozott be az első csapatban. Az Aqvital FC Csákvárnál is megfordult kölcsönben az NB II-ben. A2023-2024-es szezonban meghatározó szerepet töltött be Hornyák Zsolt keretében. Összesen 100 élvonalbeli mérkőzést játszott a sárga-kékek szerelésében, amelyeken 17 gól mellett kiosztott 12 asszisztot is. Tavaly nyáron a szlovén NK Maribor vásárolta meg a játékjogát, ahol nem tudott tartósan megragadni a kezdőcsapatban.

Komáromi György az NB I-es DVSC-nél folytatja pályafutását

Forrás: puskasakademia.hu

Komáromi visszatér az NB I-be

Komáromit a 2025-2026-os szezonra a DVSC vette kölcsön a lila sárgáktól. A 23 esztendős játékos ebben az idényben már pályára lépett Magyarországon, hiszen a Konferencialiga-selejtezőjében a Paksi FC elleni tolnai találkozón kezdőként kapott szerepet.