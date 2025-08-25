augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

18°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Marc Marquez ezúttal sem hibázott

32 perce

MotoGP: Bastianini hatalmasat bukott, de nem sodort magával senkit (videó)

Címkék#Balaton Park Circuit pálya#világbajnokság#MotoGP

Három héttel ezelőtt, a Superbike vb-n rendeztek futamot, a hétvégén pedig a gyorsaságimotoros világbajnokság ászai köröztek a Balaton Park Circuit aszfaltcsíkján. Harminchárom év elteltével rendeztek MotoGP futamot hazánkban, a világ legjobb motorosai most tértek vissza.

Horog László

Tartalmas három napot követhettek végig a motorsport szerelmesei, nem meglepő, hogy a pályára igyekvő autók és sportmotorok rendszámát figyelve egyértelművé vált: a hazai szurkolók mellett sok érdeklődő Spanyolországból és Olaszországból érkezett, de jöttek németek és franciák is. Dél-Európa az igazi felségterülete a versengésnek, a királykategória mezőnyében 14 spanyol, 7 olasz versenyző harcol, a többi nemzet jóval kisebb létszámmal képviselteti magát. Különleges helyszínen rendezték meg idén a MotoGP futamot.

MotoGP
MotoGP: A rajt előtti pillanatok a Balaton Park Circuit versenypályán 
Fotó: Horog László / FMH

MotoGP Magyarországon

Az M7-es tőszomszédságában, a balatonvilágosi lehajtónál, helyrajzilag Balatonfőkajár településen található pálya remekül vizsgázott, az aszfalt mellett a kiszolgáló létesítmények elsőrangúak. Azonban lesz még feladat, ugyanis bár a péntekkel nem volt gond, a szombati sprintfutamra és a vasárnapi fináléra érkezők az utolsó tíz kilométert közel két óra alatt tették meg, ugyanis a faluba vezető betonútról a pályához vezető murvás szakasz nem igazán tudta elvezetni a tömeget, a mintegy húszezer személyautót. Pedig sokan a vonatot választották – nem is döntöttek rosszul -, Csajágon álltak meg szerelvények, a versenyjeggyel rendelkezőket a szervezők jól szervezetten, buszokkal szállították a lelátókhoz viszonylag közeli területre.

A királykategória futama előtt Talmácsi Gábor kapott komoly esélyt, hogy ismét nagy közönség előtt motorozzon, karrierje során vélhetően utoljára. A 125 köbcentiméteres géposztály 2007-es világbajnoka tett egy tiszteletkört a Balaton Parkban, azzal az Apriliával, amellyel 18 évvel ezelőtt világbajnok lett. Ezúttal érthetően nem a sebességen, hanem az ünneplésen volt a hangsúly.

Aztán jöttek a nagyok, világbajnoki cím legnagyobb favoritja, a pontversenyben élen álló, hatszoros világbajnok spanyol Marc Márquez a Balatonnál is oktatta mezőnyt: ő nyerte az időmérőt, a sprintfutamot, ezzel övé lett a pole pozíció. Aztán a zárónapon a verseny leggyorsabb köre és végül a diadal is. A 32 éves hispán klasszis ezzel tovább növelte előnyét az összetett pontversenyben. Pedig nem indult jól számára a vasárnapi futam, a 26 körös száguldás. Az idei szezonban már nyolcadik alkalommal startolt az első rajtkockából, aztán elvesztette a vezető pozíciót, a verseny első fele a küzdelem jegyében telt száméra, az olasz Bezzecchit üldözte. A második kanyarban kis híján összegabalyodott a magabiztosan kezdő talján riválissal, aki élre is állt a megbízható és kellően gyors Apriliával, Marquez pedig visszacsúszott a negyedik helyre.

Helikopter húzta a zászlót az 500-as futamot megelőzően 
Fotó: Horog László / FMH

Egyetlen versenyző volt, aki már az első kört sem volt képes abszolválni, olasz Enea Bastianini dobta el a KTM-et a mezőny közepén, komoly bukás volt, azonban a riválisok éberségének köszönhetően senkit sem rántott magával, mindenki elkerülte az ütközést. Márquez többször is körrekordot állított fel, az ötödik körben megelőzte Franco Morbidellit, ezzel feljött a második helyre, ott loholt Bezzecchi nyakában. A verseny harmadánál sikerült megelőznie, de az olasz rivális ekkor még kétszer is visszavette a vezetést, ám a 11. körben Marquez ellépett tőle, a későbbiekben csak magával kellett törődnie, folyamatosan növelte a különbséget, magabiztosan nyerte a futamot. A tizedik futamgyőzelmét aratta az idényben, sorozatban a hetediket, a május végi Brit Nagydíj, a Silverstone-ban rendezett esemény óta veretlen. A dobogóra a jól hajrázó Pedro Acosta és a szinte féltávig vezető Bezzecchi léphetett még fel.

A sorozat állócsillagának – pardón inkább száguldó -, Márqueznek ez az idei 10. futamgyőzelme, még nyolc forduló van hátra a szezonból, nem lenne meglepő, ha megdöntené saját rekordját, amely 13 siker egy szezonban.

A vb-sorozat hivatalos adatai szerint a háromnapos hétvége során összesen 80 105 néző látogatott ki a Balaton Park Circuit versenypályára. A világbajnoki idény két hét múlva, a Katalán Nagydíjjal folytatódik Barcelonában.

A Magyar Nagydíj végeredménye: 

  • 1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 42:37.68 perc 
  • 2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 4.314 mp h. 
  • 3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 7.488 mp h. 
  • 4. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 11.069 mp h. 
  • 5. Luca Marini (olasz, Honda) 11.904 mp h. 
  • 6. Franco Morbidelli (olasz, VR46 Ducati) 12.608 mp h. 
  • 7. Brad Binder (dél-afrikai, KTM) 12.902 mp h. 
  • 8. Pol Espargaró (spanyol, Tech3 KTM) 14.815 mp h. 
  • 9. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 14.854 mp h. 
  • 10. Fabio Quartararo (francia, Yamaha) 15.473 mp h 
  • 11. Ogura Ai (japán, Trackhouse Yamaha) 18.112 mp h. 
  • 12. Miguel Oliveira (portugál, Pramac Yamaha) 19.021 mp h. 
  • 13. Alex Rins (spanyol, Yamaha) 22.861 mp h. 
  • 14. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati) 25.938 mp h. 
  • 15. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46 Ducati) 26.262 másodperc hátrány 
  • 16. Fermín Aldeguer (spanyol, Gresini Ducati) 55.239 mp h. 
  • Feladták: Enea Bastianini (olasz, Tech3 KTM) Johan Zarco (francia, LCR Honda) Joan Mir (spanyol, Honda) Raúl Fernández (spanyol, Trackhouse Yamaha) Jack Miller (ausztrál, Pramac Yamaha)

A világbajnokság élcsoportja: 

  • 1. Marc Márquez 455 pont, 
  • 2. Álex Márquez 280, 
  • 3. Bagnaia 221, 
  • 4. Bezzecchi 181, 
  • 5. Acosta 164, 
  • 6. Morbidelli 161.

Hétfő délelőtt a csapatok és a kamionok elhagyták a ringet, a hét első napján már újra csend honolt az M7-es autópálya melletti területen. A karaván, a motoros száguldó cirkusz halad tovább. Egy év múlva, a nyár végén azonban ismét bőgnek a motorok a magyar tengernél.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu