MotoGP: Bastianini hatalmasat bukott, de nem sodort magával senkit (videó)
Három héttel ezelőtt, a Superbike vb-n rendeztek futamot, a hétvégén pedig a gyorsaságimotoros világbajnokság ászai köröztek a Balaton Park Circuit aszfaltcsíkján. Harminchárom év elteltével rendeztek MotoGP futamot hazánkban, a világ legjobb motorosai most tértek vissza.
Tartalmas három napot követhettek végig a motorsport szerelmesei, nem meglepő, hogy a pályára igyekvő autók és sportmotorok rendszámát figyelve egyértelművé vált: a hazai szurkolók mellett sok érdeklődő Spanyolországból és Olaszországból érkezett, de jöttek németek és franciák is. Dél-Európa az igazi felségterülete a versengésnek, a királykategória mezőnyében 14 spanyol, 7 olasz versenyző harcol, a többi nemzet jóval kisebb létszámmal képviselteti magát. Különleges helyszínen rendezték meg idén a MotoGP futamot.
MotoGP Magyarországon
Az M7-es tőszomszédságában, a balatonvilágosi lehajtónál, helyrajzilag Balatonfőkajár településen található pálya remekül vizsgázott, az aszfalt mellett a kiszolgáló létesítmények elsőrangúak. Azonban lesz még feladat, ugyanis bár a péntekkel nem volt gond, a szombati sprintfutamra és a vasárnapi fináléra érkezők az utolsó tíz kilométert közel két óra alatt tették meg, ugyanis a faluba vezető betonútról a pályához vezető murvás szakasz nem igazán tudta elvezetni a tömeget, a mintegy húszezer személyautót. Pedig sokan a vonatot választották – nem is döntöttek rosszul -, Csajágon álltak meg szerelvények, a versenyjeggyel rendelkezőket a szervezők jól szervezetten, buszokkal szállították a lelátókhoz viszonylag közeli területre.
A királykategória futama előtt Talmácsi Gábor kapott komoly esélyt, hogy ismét nagy közönség előtt motorozzon, karrierje során vélhetően utoljára. A 125 köbcentiméteres géposztály 2007-es világbajnoka tett egy tiszteletkört a Balaton Parkban, azzal az Apriliával, amellyel 18 évvel ezelőtt világbajnok lett. Ezúttal érthetően nem a sebességen, hanem az ünneplésen volt a hangsúly.
Supersport világbajnokkal állt egy dobogón Kovács Bálint
Aztán jöttek a nagyok, világbajnoki cím legnagyobb favoritja, a pontversenyben élen álló, hatszoros világbajnok spanyol Marc Márquez a Balatonnál is oktatta mezőnyt: ő nyerte az időmérőt, a sprintfutamot, ezzel övé lett a pole pozíció. Aztán a zárónapon a verseny leggyorsabb köre és végül a diadal is. A 32 éves hispán klasszis ezzel tovább növelte előnyét az összetett pontversenyben. Pedig nem indult jól számára a vasárnapi futam, a 26 körös száguldás. Az idei szezonban már nyolcadik alkalommal startolt az első rajtkockából, aztán elvesztette a vezető pozíciót, a verseny első fele a küzdelem jegyében telt száméra, az olasz Bezzecchit üldözte. A második kanyarban kis híján összegabalyodott a magabiztosan kezdő talján riválissal, aki élre is állt a megbízható és kellően gyors Apriliával, Marquez pedig visszacsúszott a negyedik helyre.
Egyetlen versenyző volt, aki már az első kört sem volt képes abszolválni, olasz Enea Bastianini dobta el a KTM-et a mezőny közepén, komoly bukás volt, azonban a riválisok éberségének köszönhetően senkit sem rántott magával, mindenki elkerülte az ütközést. Márquez többször is körrekordot állított fel, az ötödik körben megelőzte Franco Morbidellit, ezzel feljött a második helyre, ott loholt Bezzecchi nyakában. A verseny harmadánál sikerült megelőznie, de az olasz rivális ekkor még kétszer is visszavette a vezetést, ám a 11. körben Marquez ellépett tőle, a későbbiekben csak magával kellett törődnie, folyamatosan növelte a különbséget, magabiztosan nyerte a futamot. A tizedik futamgyőzelmét aratta az idényben, sorozatban a hetediket, a május végi Brit Nagydíj, a Silverstone-ban rendezett esemény óta veretlen. A dobogóra a jól hajrázó Pedro Acosta és a szinte féltávig vezető Bezzecchi léphetett még fel.
A világbajnok ismét motorra ül Balatonfőkajáron
A sorozat állócsillagának – pardón inkább száguldó -, Márqueznek ez az idei 10. futamgyőzelme, még nyolc forduló van hátra a szezonból, nem lenne meglepő, ha megdöntené saját rekordját, amely 13 siker egy szezonban.
A vb-sorozat hivatalos adatai szerint a háromnapos hétvége során összesen 80 105 néző látogatott ki a Balaton Park Circuit versenypályára. A világbajnoki idény két hét múlva, a Katalán Nagydíjjal folytatódik Barcelonában.
A Magyar Nagydíj végeredménye:
- 1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 42:37.68 perc
- 2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 4.314 mp h.
- 3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 7.488 mp h.
- 4. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 11.069 mp h.
- 5. Luca Marini (olasz, Honda) 11.904 mp h.
- 6. Franco Morbidelli (olasz, VR46 Ducati) 12.608 mp h.
- 7. Brad Binder (dél-afrikai, KTM) 12.902 mp h.
- 8. Pol Espargaró (spanyol, Tech3 KTM) 14.815 mp h.
- 9. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 14.854 mp h.
- 10. Fabio Quartararo (francia, Yamaha) 15.473 mp h
- 11. Ogura Ai (japán, Trackhouse Yamaha) 18.112 mp h.
- 12. Miguel Oliveira (portugál, Pramac Yamaha) 19.021 mp h.
- 13. Alex Rins (spanyol, Yamaha) 22.861 mp h.
- 14. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati) 25.938 mp h.
- 15. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46 Ducati) 26.262 másodperc hátrány
- 16. Fermín Aldeguer (spanyol, Gresini Ducati) 55.239 mp h.
- Feladták: Enea Bastianini (olasz, Tech3 KTM) Johan Zarco (francia, LCR Honda) Joan Mir (spanyol, Honda) Raúl Fernández (spanyol, Trackhouse Yamaha) Jack Miller (ausztrál, Pramac Yamaha)
A világbajnokság élcsoportja:
- 1. Marc Márquez 455 pont,
- 2. Álex Márquez 280,
- 3. Bagnaia 221,
- 4. Bezzecchi 181,
- 5. Acosta 164,
- 6. Morbidelli 161.
Hétfő délelőtt a csapatok és a kamionok elhagyták a ringet, a hét első napján már újra csend honolt az M7-es autópálya melletti területen. A karaván, a motoros száguldó cirkusz halad tovább. Egy év múlva, a nyár végén azonban ismét bőgnek a motorok a magyar tengernél.