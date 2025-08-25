MotoGP: Bastianini hatalmasat bukott, de nem sodort magával senkit (videó)

Tartalmas három napot követhettek végig a motorsport szerelmesei, nem meglepő, hogy a pályára igyekvő autók és sportmotorok rendszámát figyelve egyértelművé vált: a hazai szurkolók mellett sok érdeklődő Spanyolországból és Olaszországból érkezett, de jöttek németek és franciák is. Dél-Európa az igazi felségterülete a versengésnek, a királykategória mezőnyében 14 spanyol, 7 olasz versenyző harcol, a többi nemzet jóval kisebb létszámmal képviselteti magát. Különleges helyszínen rendezték meg idén a MotoGP futamot.

MotoGP: A rajt előtti pillanatok a Balaton Park Circuit versenypályán

Fotó: Horog László / FMH

MotoGP Magyarországon

Az M7-es tőszomszédságában, a balatonvilágosi lehajtónál, helyrajzilag Balatonfőkajár településen található pálya remekül vizsgázott, az aszfalt mellett a kiszolgáló létesítmények elsőrangúak. Azonban lesz még feladat, ugyanis bár a péntekkel nem volt gond, a szombati sprintfutamra és a vasárnapi fináléra érkezők az utolsó tíz kilométert közel két óra alatt tették meg, ugyanis a faluba vezető betonútról a pályához vezető murvás szakasz nem igazán tudta elvezetni a tömeget, a mintegy húszezer személyautót. Pedig sokan a vonatot választották – nem is döntöttek rosszul -, Csajágon álltak meg szerelvények, a versenyjeggyel rendelkezőket a szervezők jól szervezetten, buszokkal szállították a lelátókhoz viszonylag közeli területre.

A királykategória futama előtt Talmácsi Gábor kapott komoly esélyt, hogy ismét nagy közönség előtt motorozzon, karrierje során vélhetően utoljára. A 125 köbcentiméteres géposztály 2007-es világbajnoka tett egy tiszteletkört a Balaton Parkban, azzal az Apriliával, amellyel 18 évvel ezelőtt világbajnok lett. Ezúttal érthetően nem a sebességen, hanem az ünneplésen volt a hangsúly.