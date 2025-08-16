augusztus 17., vasárnap

Ökölvívás

3 órája

Márton Balázs is bemutató mérkőzést játszott a Kokót és Erdei Zsoltot is felvonultató MÖSZ100-on

Címkék#Erdei Zsolt#Kovács " Kokó " István#Márton Balázs#Turós Arnold#Fehérvár Küzdősport SE

Idén ünnepelte centenáriumát a Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ). A MÖSZ100 névre keresztelt eseményen olyan meghatározó ökölvívók léptek újra szorítóba, mint Kovács "Kokó" István, Erdei Zsolt vagy Darius Michalczewski. Az eseményen a MÁV Előre ökölvívó szakosztályának vezetője, Márton Balázs is összecsapott Lakatos Krisztiánnal egy bemutató gálamérkőzésen

Márton Balázs (jobbra) hosszú idő után lépett a szorítóba.

Fotó: Szabó Zsolt

A rekkenő hőség ellenére teljesen megtelt a Hősök tere a szombati napon megrendezett eseményen. A Magyar Ökölvívók Szövetségét 1925. augusztus 17-én alapították meg, ennek kapcsán rendezte meg a szervezet a MÖSZ100-at, ahol egyetlen nap alatt 100 mérkőzést rendeznek meg, minden korosztályban. Az ország szinte összes egyesülete képviseltette magát Budapesten, többek között a Fehérvár Küzdősport SE, illetve a MÁV Előre ökölvívó szakosztálya is. Utóbbinak a vezetője, Márton Balázs is hosszú idő után kesztyűt húzott, és bemutató mérkőzésen lépett a szorítóba a pécsi Lakatos Krisztián ellen.

Bemutató mérkőzést játszott a MÖSZ100-on Márton Balázs és Lakatos Krisztián.
Fotó: Szabó Zsolt

A 3-szor 1 perces menetből álló összecsapás egy kisebb csúszással kezdődött, mert bár látszólag minden készen állt ahhoz hogy elkezdődjön a bemutató mérkőzés, a hivatalos időmérő hiányzott az "A" jelű ring mellől. Néhány percnyi várakozás után a Márton Balázst támogató Turós Arnold lépett oda az asztalszemélyzethez és ő jelezte hogy elvállalná az időmérő szerepét, amibe belementek a mérkőzésvezetők, így elkezdődhetett a párharc.

Az első menetben leginkább egymást mérte fel a két ökölvívó, mindketten hősiesen küzdöttek a közel 40 fokos menetben. A második menetben már ritmust váltottak mindketten és több tiszta ütést is bevittek egymásnak, majd ugyanez folytatódott a harmadik menetben is. Mivel ez egy gálamérkőzés volt, nem hirdettek győztest a végén, valamint az összecsapás alatt is lehetett érezni a két fél között, hogy ez egyfajta baráti kesztyűzés, mintsem éles mérkőzés.

A magyar ökölvívás legendái is kesztyűt húztak a MÖSZ100-on

Az eseményen a délután folyamán a magyar ökölvívás olyan meghatározó alakjai léptek hosszú idő után a szorítóba, mint Kovács "Kokó" István, Erdei Zsolt, Balzsay Károly és Kótai Mihály. Emellett Növényi Norberttel játszott bemutató mérkőzést Szikora István, ismertebb nevén Bunyós Pityu.

 

