Ökölvívás

1 órája

Kokó és Erdei Zsolt ismét harcba száll a ringben– egy székesfehérvári ökölvívó mellett

Idén ünnepli centenáriumát a Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ). A MÖSZ100 névre keresztelt eseményen olyan meghatározó ökölvívókat vonultat fel, mint Kovács "Kokó" István és Erdei Zsolt, valamint egykori csapattársuk Dariusz Michalczewski is a kötelek közé lép. Emellett a MÁV Előre ökölvívó szakosztályának vezetője, Márton Balázs is összecsap Lakatos Krisztiánnal az "A" ringben.

Szabó Zsolt
Ismét a ringben láthatjuk Erdei Zsolt és Kovács "Kokó" István mellett többek között Balzsay Károlyt és Kótai Mihályt is.

Fotó: Oláh Tibor / MTI

A Magyar Ökölvívók Szövetségét 1925. augusztus 17-én alapították meg a budapesti Park Hotelben. Ennek kapcsán a szervezet 100 mérkőzéssel készül augusztus 16-án szombaton a Hősök terén, a MÖSZ100 keretein belül. Az eseményen szorítóba lép Kovács „Kokó” István, Erdei „Madár” Zsolt, Balzsay Károly és Kótai Mihály, továbbá Lakatos Pál, Bedák Pál és Zsolt, Alvics Gyula és Hranek Sándor, a nemzetközi szövetség, a World Boxing holland elnöke, Boris van der Vorst és a WBO egykori félnehézsúlyú világbajnoka, Kokó és Madár egykori hamburgi klubtársa, Dariusz Michalczewski is. Délután azonban székesfehérvári érdekeltség is lesz a centenáriumot megünneplő sporteseményen.

MÖSZ100 bokszgála
Márton Balázs is a szorítóba lép a MÖSZ100  egyik összecsapásán.
Fotó: FMH archív

Márton Balázs, Lakatos Krisztián ellen küzd meg a MÖSZ100 13 órakor kezdődő mérkőzésén

A MÁV Előre ökölvívó szakosztályának vezetője, Márton Balázs a felnőtt világbajnoki 16. helyezett, és felnőtt ob második helyezett Lakatos Krisztián ellen fog megmérkőzni 13 órakor az "A" jelű küzdőtérben. 

Az eseményen a sportág legnagyobbjai mellett számos népszerű hazai előadó is szórakoztatja slágereivel a közönséget, mint Nyerges Attila, Wolf Kati és Curtis, valamint Lotfi Begi. Az MÖSZ100 házigazdája a bokszban is jártas műsorvezető Szujó Zoltán lesz. A rendezvényre a belépés ingyenes. 

 

 

