Újabb feladat vár a csapatokra

A 1. fordulóból 72 együttes jutott tovább a 2. körbe, a sorsolás előtt pedig ezúttal is négy csoportba osztotta a Versenybizottság a csapatokat (Észak-Kelet, Dél-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Nyugat), a csoportokon belül nem volt kiemelés. A Fizz Liga és Merkantil Bank Liga csapatai a 3. fordulóban csatlakoznak majd a kupasorozathoz.

A vármegyei csapatok párosításai:

2023. augusztus 23., 15:30

Lajoskomáromi SE (Fejér Vármegyei I. osztály) - PTE-PEAC (NB III. Dél-Nyugati csoport)

Lajoskomáromban Falunapot tartanak, és ezért 15:30-kor kezdődik az összecsapás, melyen a klub elbúcsúztatja az aktív játéktól visszavonuló Kovács Krisztiánt.

2023. augusztus 23., 16:00

Kelen SC (BLSZ I. osztály) - Dunaújváros FC (NB III. Dél-Nyugati csoport)

2023. augusztus 23., 16:30

Bőny SE (Győr - Moson-Sopron Vármegye II. osztály) - Móri SE (Fejér Vármegye I.)

Iváncsa KSE (NB III. Dél-Nyugati csoport) - Pénzügyőr SE (NB III. Dél-Nyugati csoport)

Sárbogárd SE (Fejér Vármegye I. osztály - Dombóvári FC (NB III. Dél-Nyugati csoport)

2023. augusztus 23., 18:00

Bicskei TC (NB III. Észak-Nyugati csoport) - VSC 2015 Veszprém (NB III. Észak-Nyugati csoport)