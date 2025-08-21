1 órája
Újabb feladat vár a csapatokra
Szombaton és vasárnap kerül sor a MOL Magyar Kupa 2. fordulójára, a párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd tizenegyesek következnek. A Fejér vármegyéből hat csapat van még versenyben, és reményeik szerint akár mindannyian tovább léphetnek a következő körbe
Az iváncsai Kasza Balázs (4, piros) azt sem bánná, ha lerántanák róla a nadrágot szombaton, csak nyerjenek a Pénzügyőr elleni összecsapáson
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap
A 1. fordulóból 72 együttes jutott tovább a 2. körbe, a sorsolás előtt pedig ezúttal is négy csoportba osztotta a Versenybizottság a csapatokat (Észak-Kelet, Dél-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Nyugat), a csoportokon belül nem volt kiemelés. A Fizz Liga és Merkantil Bank Liga csapatai a 3. fordulóban csatlakoznak majd a kupasorozathoz.
A vármegyei csapatok párosításai:
2023. augusztus 23., 15:30
Lajoskomáromi SE (Fejér Vármegyei I. osztály) - PTE-PEAC (NB III. Dél-Nyugati csoport)
Lajoskomáromban Falunapot tartanak, és ezért 15:30-kor kezdődik az összecsapás, melyen a klub elbúcsúztatja az aktív játéktól visszavonuló Kovács Krisztiánt.
2023. augusztus 23., 16:00
Kelen SC (BLSZ I. osztály) - Dunaújváros FC (NB III. Dél-Nyugati csoport)
2023. augusztus 23., 16:30
Bőny SE (Győr - Moson-Sopron Vármegye II. osztály) - Móri SE (Fejér Vármegye I.)
Iváncsa KSE (NB III. Dél-Nyugati csoport) - Pénzügyőr SE (NB III. Dél-Nyugati csoport)
Sárbogárd SE (Fejér Vármegye I. osztály - Dombóvári FC (NB III. Dél-Nyugati csoport)
2023. augusztus 23., 18:00
Bicskei TC (NB III. Észak-Nyugati csoport) - VSC 2015 Veszprém (NB III. Észak-Nyugati csoport)