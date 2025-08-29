augusztus 29., péntek

MOL Magyar Kupa

1 órája

Fejér lehet a megoldás a magyar galaxisokat átívelő kupameccsre

Címkék#labdarúgás#MOL Magyar Kupa#sorsolás

A kupameccseknek sok szempontból van pikantériája. A MOL Magyar Kupa 3. fordulója összehozta a Nyugat-Kelet csatát, amire új helyszín lehetne a megoldás.

Feol.hu

A MOL Magyar Kupa 3. fordulójának sorsolása Plotár Gyula, tatabányai fociikon révén olyan párosítást is hozott, ahol az utazó csapatnak bőségesen kell majd taposnia a kilométereket. A Vásárosnamény-ZTE találkozó igazi Nyugat és Kelet összecsapása lesz, ami kicsit sem túlzó, ha a két település közötti távolságot nézzük. Mi már tudjuk, mi lehet a megoldás a túra csökkentésére: Fejér vármegye!

A MOL Magyar Kupa Nyugat-Kelet párharcát könnyítené a dunaújvárosi helyszín
Forrás: dfc.hu

Több mint 3 focimeccsnyi utazásidő a MOL Magyar Kupa túrameccsén

Talán mondhatjuk, hogy a sorsolásba belépő Fizz Liga csapatai számára az elsődleges szempont az volt, hogy elkerüljék az óriási túrát. Ez a Zalaegerszegnek nem jött össze, nagyon nem. Ugyanis a legnyugatibb elsőosztályú csapat szó szerint át kell hogy keresztben utazza az országot, egészen Vásárosnaményig. A Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban szereplő gárda pedig pont azért imádkozhatott, hogy egy elsőosztályú klubot hozzon el a városba. Plotár Gyula egy kívánságot teljesített.

Az M4 Sport közösségi oldalára ki is rakta a képet, a Zalaegerszegnek 537 kilométert kell utaznia ahhoz, hogy megérkezzen a szabolcsi városba, majd játsszon a továbbjutásért. A poszt alatt szinte megállás nélkül záporoztak a hozzászólások a kupasorsolás után. Volt aki meg is jegyezte, hogy akár találkozhatna félúton is a két csapat, hogy ott játssza le a meccset. Ennek apropóján meg is találtuk a tökéletes új helyszínt a magyar galaxisokat átívelő mérkőzésnek. 

Dunaújvárossal mindkét csapat jobban járna

Ha most Zalaegerszegen hallanák az ötletünket, biztosan elégedetten bólogatnának, száz kilométereket spórolnánk meg a gárdának. A vásárosnaményiek fociünnepre készülnek, így ők kevésbé támogatnák az ötletet. Valóban, szinte félúton találkozna a két gárda Dunaújvárosban. A két szurkolótábor pedig egészen biztosan elférne, ugyanis a Dunaújváros Stadion a maga 12 ezer fős befogadóképességével az ország 13. legnagyobb focistadionja. 

A dunaújvárosi helyszín a zalaiaknak cirka 2,5 óra utazást jelentene egyébként, a szabolcsiaknak egy órával többet. A teljes táv a két csapatnak pedig bő öt óra, Bár ha valamelyik klubnál akarnak országot járni és Győrnek kerülnek, az még plusz fél óra.

Fejér megyei csapatok a MOL Magyar Kupában

A Fejér megyei csapatok is jól belehúztak a 3. fordulóra. Talán a legjobban a megyei elsőosztályban szereplő Móri SE örülhet, aki a nagy múltú Budapest Honvéd FC-t kapta ellenfélnek. Egészen biztosan itt is fociünnepre készülnek a móriak. Az Aquital FC Csákvár sem kapott könnyű ellenfelet a harmadosztály nyugati csoportját jelenleg veretlenül vezető Gyirmót FC Győr személyében. Ráadásul a Gyirmótot mostantól a Vidiből eligazoló korábbi magyar válogatott, Kalmár Zsolt is erősíteni fogja. A Videoton FC Fehérvár szintén kemény feladatot kapott, a Szentlőrinc gárdáját kell megoldani a továbbjutáshoz. A Vasas FC-Puskás Akadémia ígérkezik a forduló egyik csemegéjének, ahol bármi megtörténhet. Az NB III.-as Iváncsához szintén elsőosztályú csapat, a Kolorcity Kazincbarcika SC látogat.

 

 

 

