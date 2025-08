Hoppá: ha az MLSZ elnökét sértegeted, kitilthatnak a stadionból!

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) egy igen szigorú fegyelmi szabályzatot vezetett be, amely a FIFA és az UEFA gyakorlatának megfelelően, zéró toleranciát alkalmaz a rasszista és a diszkriminatív megnyilvánulásokkal szemben. Az ehhez kapcsolódó büntetési tételeket meg is növelték a szövetségnél, most pedig a Budapest Honvéd jelentett be igazán nagy szigorítást.

Az RBD Ultras is megy majd a Bozsik Arénába jövő év februárjában, érdemes lesz meggondolni, szidják-e az MLSZ elnökét

Az MLSZ elnökét szidod? Jöhet a kitiltás.

A Budapest Honvéd közleménye szerint, az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak verbális, vagy bárminemű megsértése is a büntetendő kategóriába tartozik és a Bozsik Aréna falai között az ilyesfajta magatartásforma a klub hírnevéhez nemméltó és nem elfogadtott. Ezért úgy döntött a klub, hogyha valaki ezt nem tartja be, akkor akár egyéves kitiltással is megbüntethetik azt az illetőt, aki a sportszerű szurkolásnak nem tud eleget tenni.

A Videoton FC Fehérvár nem rég játszott a kispestiekkel, hazai pályán 3-0-ra kikapott, a visszavágót pedig jövő év február 1-jén játsszák a felek.