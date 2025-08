Rangos tornán végzett harmadik helyen a tehetséges teniszező

A zsolnai ITF WTT J60 utánpótlás versenyen vett részt az elmúlt héten Kardos Lora, aki bár a Mini Garros TK teniszezője, de vendégjátékosként a Kiskút TK-val nyert idén Szuperligát.

– Tizedik kiemeltként indultam a versenyen, az alapvető célom pedig az volt, hogy minél tovább jussak. Az első körben bár 6:2, 6:0-ra nyertem, mégsem volt könnyű feladatom. A második körben is elég nehéz meccsem volt, két hónappal ezelőtt egyszer már megvertem a mostani ellenfelem, ez pedig ezúttal is sikerült, 6:4, 6:2-re diadalmaskodtam – fogalmazott Kardos Lora. Hozzátette, a negyeddöntőben sikerült behúznia egy nagy skalpot, a második kiemeltet győzte le három szettben. Mint mondja, nem csak ellenfelét, hanem saját magát is legyőzte ezen a találkozón.

Végül az elődöntőben már nem tudta a legjobb játékát nyújtani a Mini Garros TK játékosa, ott kikapott, de összességében nagyon örül az egyéni teljesítményének.

Ukrán lány oldalán sikerült diadalmaskodnia Zsolnán párosban Kardos Lorának (balra)

Forrás: Kardos Lora

– Párosban egy ukrán lánnyal indultam, az első körben pedig játék nélkül jutottunk tovább. Ezután megvertük az ötödik kiemeltet, egyáltalán nem volt könnyű, de jó hangulatban telt a játék, annak ellenére is, hogy a győzelmünk nem volt biztos. Az elődöntőben nagyon jól játszottunk mindketten, nyertünk is 6:0, 6:2-re, majd a döntőben az első szettet 1:4-ről húztuk be, innentől pedig meg sem álltunk a tornagyőzelemig. Nagyon ritka, amikor a partneremmel sikerül ennyire megtalálni az összhangot, de tényleg nagyon jól éreztem magam vele. Remélem még fogunk együtt játszani, büszkék vagyunk magunkra – folytatta már a páros versennyel kapcsolatban a 16 esztendős teniszező.

Kardos Lora a héten ismét egy ITF J60-as tornán vesz részt Szlovákiában.