1 órája
Újabb fordulatos mérkőzés a MET Arénában
Csütörtökön szlovák ellenféllel csapott össze a FEHA19. A székesfehérvári Erste Liga csapat ezúttal a MET Aréna jegén fogadta ellenfelét.
A FEHA19 csütörtök délután a HC Nové Zamky-val csapott össze a MET Aréna jegén. A két csapat teljes erőbedobással esett egymás, annak ellenére is, hogy felkészülési mérkőzésről van szó.
Az első harmadban egyenlő félként küzdöttek a csapatok, Csibi Dávid és Berzinec kapuját bevették, 1-1. A második etap a vendégeknek sikerült jobban, ugyan a székesfehérváriak előtt is adódtak kisebb-nagyobb lehetőséget, azonban végül a szlovákok várhatták egygólos előnyből a harmadik harmadot, 1-2.
FEHA19 - HC Nové Zámky jégkorong mérkőzésFotók: Nagy Norbert /FMH
A meccsen indulatokból sem volt hiány, a játékosok többször is összeakaszkodtak, a FEHA19 küzdött, hogy kiharcolja a hosszabbítást, amelyet az utolsó percben sikerült is egy remek gólnak köszönhetően, 2-2. A ráadásban kijött a fiatalság egyik hátulütője, hiszen egy rutintalanságból adódó hibát használt ki a Nové Zamky, így végül Tokaji Viktor legénysége vesztesen hagyta el a MET Aréna jegét, 2-3.