Jégkorong

1 órája

Újabb fordulatos mérkőzés a MET Arénában

Csütörtökön szlovák ellenféllel csapott össze a FEHA19. A székesfehérvári Erste Liga csapat ezúttal a MET Aréna jegén fogadta ellenfelét.

Kelemen Kornél

A FEHA19 csütörtök délután a HC Nové Zamky-val csapott össze a MET Aréna jegén. A két csapat teljes erőbedobással esett egymás, annak ellenére is, hogy felkészülési mérkőzésről van szó. 

Tokaji Viktor legénysége ezúttal a MET Aréna jegére csúszott ki
Forrás: feha19.hu

Az első harmadban egyenlő félként küzdöttek a csapatok, Csibi Dávid és Berzinec kapuját bevették, 1-1. A második etap a vendégeknek sikerült jobban, ugyan a székesfehérváriak előtt is adódtak kisebb-nagyobb lehetőséget, azonban végül a szlovákok várhatták egygólos előnyből a harmadik harmadot, 1-2

FEHA19 - HC Nové Zámky jégkorong mérkőzés

Fotók: Nagy Norbert /FMH

A meccsen indulatokból sem volt hiány, a játékosok többször is összeakaszkodtak, a FEHA19 küzdött, hogy kiharcolja a hosszabbítást, amelyet az utolsó percben sikerült is egy remek gólnak köszönhetően, 2-2. A ráadásban kijött a fiatalság egyik hátulütője, hiszen egy rutintalanságból adódó hibát használt ki a Nové Zamky, így végül Tokaji Viktor legénysége vesztesen hagyta el a MET Aréna jegét, 2-3

 

 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
