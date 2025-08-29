Újabb fordulatos mérkőzés a MET Arénában

A FEHA19 csütörtök délután a HC Nové Zamky-val csapott össze a MET Aréna jegén. A két csapat teljes erőbedobással esett egymás, annak ellenére is, hogy felkészülési mérkőzésről van szó.

Tokaji Viktor legénysége ezúttal a MET Aréna jegére csúszott ki

Forrás: feha19.hu

Az első harmadban egyenlő félként küzdöttek a csapatok, Csibi Dávid és Berzinec kapuját bevették, 1-1. A második etap a vendégeknek sikerült jobban, ugyan a székesfehérváriak előtt is adódtak kisebb-nagyobb lehetőséget, azonban végül a szlovákok várhatták egygólos előnyből a harmadik harmadot, 1-2.