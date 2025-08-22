1 órája
A kispályások is lassan elkezdhetik
Az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága 2021-ben rendezte meg először a megyei kispályás labdarúgó bajnokságot. Azóta már ötször avattak bajnokot, és most már a hatodik idényre készülnek.
Kedvező fogadtatásra talált a településeken a kispályás bajnokság
Forrás: fejermlsz.hu
Mi kell tudnunk a focinak erről a változatáról? Lényegében csupán a pálya méretében – 20 méter széles, 40 méter hosszú, azaz kézilabda pálya nagyságú – és a kapuk nagyságában (2x3) különbözik nagypályás testvérétől. Ezen felül pedig a pályára lépő játékosok számában van jelentős különbség. Míg a nagypályán a megszokott 11 labdarúgóval találkozhatunk, itt 5 + 1-es játékrendszerben mérkőznek a csapatok.
Nem véletlen, hogy ezt formát forszírozta Schneider Béla az MLSZ Fejér Vármegyei igazgatója, mert a kispályás foci, a már említett játékrendszer egy tradicionális szakága a labdarúgásnak, és így könnyebb összehozni egy-egy csapatot. Elsősorban az a legfőbb cél, hogy mindenki megtalálja a helyét a focipályán. Rengeteg településen megszűnt, eltűnt a helyi futballcsapat az utóbbi években, ám azért többen vannak, voltak, akik hiányolták, így kapóra jött számukra az Igazgatóság kezdeményezése, amely országos szinten is elismerést váltott ki. Baranyában, Békésben, Jász-Nagykun-Szolnok, és Komárom-Esztergom vármegyékben rendeztek Fejér után hasonló bajnokságokat.
Amennyiben nem jön össze egy településen tizenegy, vagy több labdarúgó, a létszám problémák miatt nincs mód arra, hogy felnőtt nagypályás csapat összeálljon akkor is lehetőség van a versenyszerű sportolásra.
Ráadásul az MLSZ pályaépítési programjának köszönhetően több száz kispályás 20x40 méretű bel-és kültéri pálya épült Magyarországon 2012 óta, de a méretből adódóan megoldható a nagypályákon is, méghozzá félpályán, keresztben. Fontos tényező, hogy a nagypályán nem könnyű megoldani egy csapat versenyeztetését, kispályán viszont lényegesen egyszerűbb, de ennek a sorozatnak is köszönhetően ez megoldást nyert. Így némileg az egyik kiutat jelenthet, hogy azokon a településeken, ahol valamelyest pislákol a fény az alagút végén, ott a szervezet által életre hívott, kispályás pontvadászatban elindulhatnak a csapatok. Nem titkolják az ötletgazdák, azért szorgalmazzák a bajnokságot, hogy a kezdeményezés nyomán, idővel nagypályás csapat szerveződjön a nevező településeken.
A 2025-2026-os bajnoki évadra a nevezési határidő: 2025. szeptember 7., péntek 12 óra. A fenti időpontig a nevezési dokumentációnak be kell érkeznie az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóságához. A bajnokságra nevezési díj nincs! Amit nem szabad elfelejteni, hogy a Fejér Megyei Kispályás Bajnokságba minden sportszervezet, civil társaság benevezhet, amelynek székhelyén a 2025-2026-os bajnoki évadra nem neveztek felnőtt nagypályás labdarúgó csapatot a Fejér Vármegyei bajnokságokba, továbbá benevezhetnek azon települések, melyek neveztek a 2025-2026. évi labdarúgó bajnokságra felnőtt nagypályás csapatot, ám csak a versenykiírás szerint.
A bajnokság tornarendszerben kerül lebonyolításra, a jelen versenykiírásban foglalt megosztás és időrend szerint. A benevezett csapatokat az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Versenybizottsága területi alapokon csoportokba sorolja. A benevezett csapatok mindegyike köteles egy hazai tornát ősszel és tavasszal rendezni a csoportjához tartozó összes csapat részvételével.
A csoportfordulókat követően a csoportok első helyezett csapatai vármegyei döntő keretein belül döntik el a végső helyezések sorrendjét.
A kispályás pontvadászatok eddigi győztesei: Perkáta (2022, 2024), Úrhida (2021), Balinka-Mecsér FC (2023), Sukoró (2025).