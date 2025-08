Meghalt Kathi Béla, a testépítés "rocksztárja"

Tragikus hír rázta meg a testépítő- és erősport világát: 46 éves korában, ciprusi nyaralása során, egy kerékpárbalesetben életét vesztette Kathi Béla. A hajdúböszörményi születésű sportoló bukása során súlyos koponyasérülést szenvedett, és a gyors orvosi beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni.

Kathi Béla a testépítés "rocksztárja"

Forrás: MTI

Kathi Béla neve nemcsak a versenyeredményei, hanem inspiráló személyisége révén is fogalommá vált a sportkedvelők körében. Kétszer nyerte meg a Scitec Superbody abszolút kategóriáját, WABBA-világbajnok volt, fekvenyomásban és erőemelésben Európa-bajnoki címet szerzett. 2010-ben ruha nélküli guggolásban nem hivatalos világcsúcsot állított fel 360 kilogrammal. A testépítő pódiumra is berobbant, ahol egy ideig visszavonult, majd 2017-ben az Arnold Classicon újra színpadra állt – rögtön dobogós helyezéssel.

Versenypályafutása befejezése után sem távolodott el a sporttól. Edzőtermeket nyitott országszerte – a Cutler Gym-hálózat mára 16 magyar városban működik –, és influenszerként, motivációs előadóként is aktívan jelen volt. Közösségi oldalait több tízezren követték, üzeneteit főként a hétköznapi emberekhez intézte: nem bajnokokat akart nevelni, hanem az egészséges életmód szeretetére és értelmére tanítani.

Kathi Béla a testépítés rocksztárjaként vonult be a sporttörténelembe. Nemcsak fizikai ereje, hanem karizmája is legendás volt. Molnár Péter, szintén világbajnok testépítő szerint Béla képes volt hidat építeni az emberek és a sport között, és sokak számára ő jelentette az első lépést egy tudatosabb, aktívabb élet felé - számolt be cikkében az origo.

Halála mélyen megrendítette a magyar sportéletet, de az öröksége tovább él azokban, akiket inspirált. Ahogy egy pályatársa fogalmazott:

„Ő nem csak súlyokat emelt – embereket is.”