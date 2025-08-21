augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar válogatott

1 órája

Örömteli továbbjutás, de nehéz feladatok következnek

Címkék#Pongó Marcell#Vojvoda Dávid#magyar férfi kosárlabda-válogatott#magyar válogatott#kosárlabda#Alba Fehérvár

Férfi kosárlabda-válogatottunk számára véget ért a 2027-es világbajnokság előselejtezője, melyet a második helyen zárt Gasper Okorn legénysége. A magyar válogatott ezzel kiharcolta a selejtezősorozatban való részvételt, ahol kemény feladat vár rá.

Kelemen Kornél

A magyar válogatott már az utolsó fordulót megelőzően bebiztosította a továbbjutást, az észak-macedóniai mérkőzésen a csoportelsőség volt a tét. Gasper Okorn keretébe több Alba Fehérvár játékos is bekerült, Filipovic Stefan, Pongó Marcell és Vojvoda Dávid személyében. 

Észak-Macedónia ellen Vojvoda Dvid volt a magyar válogatott legjobbja
Észak-Macedónia ellen Vojvoda Dvid volt a magyar válogatott legjobbja

Válogatottunk augusztus 8-án Románia ellen idegenben kezdte meg a második előselejtezőt, ahol végül 12 pontos vereséget szenvedett el. Az első hazai találkozón Észak-Macedóniát fogadták a mieink, ahol az első negyed még kiegyenlített játékot hozott, majd a második etapban jött ki igazán a lépés, a félidőre már 16 pontos előnnyel mehettek játékosaink. A második félidő is hasonlóképpen alakult, a harmadik negyed ismét szoros volt, majd az utolsó játékrészben közel 20 ponttal szereztek többet Gasper Okorn fiai, így végül 96-58-ra diadalmaskodtunk. 

A magyar válogatott megnyerte a legfontosabb meccsét

A Románia elleni második mérkőzésen a továbbjutás bebiztosítása volt a cél. Szomszédaink nem adták olcsón a bőrüket, az első negyed 19-18-as magyar előnnyel ért véget. A következő játékrész is hasonló izgalmakat hozott, a szurkolók egy pillanatra sem lélegezhettek fel, 40-38-al mentek pihenőre a csapatok. Az öltözőben feltüzelték magukat a magyarok és lehengerlő, ellentmondást nem tűrő játékkal tértek vissza a parkettával, 26 pontot szereztek a harmadik negyedben, míg a románok csak 5-öt, így a lényegi kérdések már eldőltek. Végül 20 pontos győzelmet aratott Gasper Okorn együttese, 86-66

Az utolsó fordulóban a csoportelsőség kiharcolásáért játszhattak a mieink, ezzel szemben az Észak-Macedón csapatnak már nem volt továbbjutsi esélye, csak a jó zárásban bízhattak. Ami válogatottunk hibáinak köszönhetően össze isjött nekik, az első három negyedet egyaránt a hazaiak nyerték meg, 14 pontos hátránnyal fordultunk az utolsó tíz percre, a magyar válogatott az utolsó pillanatig küzdött, de ez sem volt elég a feltámadáshoz, végül 82-75-re kaptunk ki, ezzel Románia mögött a második helyen zártunk. 

Hogyan tovább?

A magyar válogatott csoportgyőzelem esetén a B kvartettbe került volna, ahol Görögország, Montenegró és Portugália lett volna az ellenfele, azonban ehhez a három csapathoz végül Románia csatlakozhatott. A mieink a második pozíció elérésével a G csoportba kerültek, ahol Belgium, Finnország és Franciaország lesz az ellenfél. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu