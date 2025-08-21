Örömteli továbbjutás, de nehéz feladatok következnek

A magyar válogatott már az utolsó fordulót megelőzően bebiztosította a továbbjutást, az észak-macedóniai mérkőzésen a csoportelsőség volt a tét. Gasper Okorn keretébe több Alba Fehérvár játékos is bekerült, Filipovic Stefan, Pongó Marcell és Vojvoda Dávid személyében.

Észak-Macedónia ellen Vojvoda Dvid volt a magyar válogatott legjobbja

Válogatottunk augusztus 8-án Románia ellen idegenben kezdte meg a második előselejtezőt, ahol végül 12 pontos vereséget szenvedett el. Az első hazai találkozón Észak-Macedóniát fogadták a mieink, ahol az első negyed még kiegyenlített játékot hozott, majd a második etapban jött ki igazán a lépés, a félidőre már 16 pontos előnnyel mehettek játékosaink. A második félidő is hasonlóképpen alakult, a harmadik negyed ismét szoros volt, majd az utolsó játékrészben közel 20 ponttal szereztek többet Gasper Okorn fiai, így végül 96-58-ra diadalmaskodtunk.

A magyar válogatott megnyerte a legfontosabb meccsét

A Románia elleni második mérkőzésen a továbbjutás bebiztosítása volt a cél. Szomszédaink nem adták olcsón a bőrüket, az első negyed 19-18-as magyar előnnyel ért véget. A következő játékrész is hasonló izgalmakat hozott, a szurkolók egy pillanatra sem lélegezhettek fel, 40-38-al mentek pihenőre a csapatok. Az öltözőben feltüzelték magukat a magyarok és lehengerlő, ellentmondást nem tűrő játékkal tértek vissza a parkettával, 26 pontot szereztek a harmadik negyedben, míg a románok csak 5-öt, így a lényegi kérdések már eldőltek. Végül 20 pontos győzelmet aratott Gasper Okorn együttese, 86-66.

Az utolsó fordulóban a csoportelsőség kiharcolásáért játszhattak a mieink, ezzel szemben az Észak-Macedón csapatnak már nem volt továbbjutsi esélye, csak a jó zárásban bízhattak. Ami válogatottunk hibáinak köszönhetően össze isjött nekik, az első három negyedet egyaránt a hazaiak nyerték meg, 14 pontos hátránnyal fordultunk az utolsó tíz percre, a magyar válogatott az utolsó pillanatig küzdött, de ez sem volt elég a feltámadáshoz, végül 82-75-re kaptunk ki, ezzel Románia mögött a második helyen zártunk.

Hogyan tovább?

A magyar válogatott csoportgyőzelem esetén a B kvartettbe került volna, ahol Görögország, Montenegró és Portugália lett volna az ellenfele, azonban ehhez a három csapathoz végül Románia csatlakozhatott. A mieink a második pozíció elérésével a G csoportba kerültek, ahol Belgium, Finnország és Franciaország lesz az ellenfél.