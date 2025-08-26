augusztus 26., kedd

Izsó névnap

24°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Így fog kinézni a magyar válogatott – Mi már tudjuk!

Címkék#mesterséges intelligencia#magyar válogatott#Szoboszlai Dominik#Marco Rossi#magyar labdarúgó válogatott

Kedd délután 13 órakor hirdeti ki keretét a szeptemberi vb-selejtezőkre Marco Rossi. A mesterséges intelligencia segítségével utánajártunk, hogy nézhet ki a magyar válogatott kerete.

Feol.hu

Marco Rossi ma délután hirdeti ki az Írország és Portugália elleni vb-selejtezőre készülő magyar válogatott keretét. Több kulcsember szereplése is kérdéses, valamint a jó teljesítményeknek köszönhetően újoncokat is avathat nemzeti csapatunk. Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát (MI), kiket hívhat be a szövetségi kapitány a mostani keretbe. 

Marco Rossi kedden hirdeti ki a magyar válogatott keretét
Marco Rossi kedden hirdeti ki a magyar válogatott keretét
Forrás:  Magyar Nemzet

Meglepetés a magyar válogatottban

Először a ChatGPT segítségét kértük, amely több meglepő nevet is előhúzott a kalapból. Kapusposzton az MI sem hozott meglepetést, Dibusz Dénes (FTC), Tóth balázs (Blackburn) és Szappanos Péter (Puskás Akadémia) a három jelölt. A védelembe meglepően kevés emberrel számol a gép, Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Gábor (FTC), Szalai Attila szerepét megkérdőjelezhetetlennek véli, míg Botka Endre (FTC) visszahívása is terítéken lehet. A Chat GPT a középpályán biztosra veszi, Szoboszlai Dominik (Liverpool), Kerkez Milos (Liverpool), Callum Styles (West Brom) és Tóth Alex (FTC) meghívóját,  rajtuk kívül még Ötvös Bence (FTC) kaphatna meghívót. A támadósorban Varga Barnabás (FTC) és Sallai Roland (Galatasaray) helye megkérdőjelezhetetlen, de a paksi Tóth Barna és az MTK-ban futballozó Molnár Rajmund is szerepelhet Marco Rossi füzetében.

Nem csak a ChatGPT-t kérdeztük

A Google által fejlesztett Geminit is megkérdeztük, hogy kik kerülhetnek be a válogatottba. Válaszából kiderült, hogy Szoboszlai Dominik, Willi Orbán, Sallai Roland, Kerkez Milos, és Varga Barnabás behívása biztosra vehető. Kapusposzton Dibusz és Szappanos mellett Gulácsi Péter nevét említette, ő azonban már visszavonult a válogatottól. Három újoncot a Gemini is említett, Ötvös Bence, és Molnár Rajmund ezen a listán is szerepel, melléjük Csinger Már (ETO FC Győr) neve került. Három korábbi kulcsember, Lang Ádám (DVSC) , Fiola Attila (Újpest) és Callum Styles behívóját tartja bizonytalannak a mesterséges intelligencia. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu