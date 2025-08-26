Így fog kinézni a magyar válogatott – Mi már tudjuk!

Marco Rossi ma délután hirdeti ki az Írország és Portugália elleni vb-selejtezőre készülő magyar válogatott keretét. Több kulcsember szereplése is kérdéses, valamint a jó teljesítményeknek köszönhetően újoncokat is avathat nemzeti csapatunk. Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát (MI), kiket hívhat be a szövetségi kapitány a mostani keretbe.

Marco Rossi kedden hirdeti ki a magyar válogatott keretét

Forrás: Magyar Nemzet

Meglepetés a magyar válogatottban

Először a ChatGPT segítségét kértük, amely több meglepő nevet is előhúzott a kalapból. Kapusposzton az MI sem hozott meglepetést, Dibusz Dénes (FTC), Tóth balázs (Blackburn) és Szappanos Péter (Puskás Akadémia) a három jelölt. A védelembe meglepően kevés emberrel számol a gép, Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Gábor (FTC), Szalai Attila szerepét megkérdőjelezhetetlennek véli, míg Botka Endre (FTC) visszahívása is terítéken lehet. A Chat GPT a középpályán biztosra veszi, Szoboszlai Dominik (Liverpool), Kerkez Milos (Liverpool), Callum Styles (West Brom) és Tóth Alex (FTC) meghívóját, rajtuk kívül még Ötvös Bence (FTC) kaphatna meghívót. A támadósorban Varga Barnabás (FTC) és Sallai Roland (Galatasaray) helye megkérdőjelezhetetlen, de a paksi Tóth Barna és az MTK-ban futballozó Molnár Rajmund is szerepelhet Marco Rossi füzetében.

Nem csak a ChatGPT-t kérdeztük

A Google által fejlesztett Geminit is megkérdeztük, hogy kik kerülhetnek be a válogatottba. Válaszából kiderült, hogy Szoboszlai Dominik, Willi Orbán, Sallai Roland, Kerkez Milos, és Varga Barnabás behívása biztosra vehető. Kapusposzton Dibusz és Szappanos mellett Gulácsi Péter nevét említette, ő azonban már visszavonult a válogatottól. Három újoncot a Gemini is említett, Ötvös Bence, és Molnár Rajmund ezen a listán is szerepel, melléjük Csinger Már (ETO FC Győr) neve került. Három korábbi kulcsember, Lang Ádám (DVSC) , Fiola Attila (Újpest) és Callum Styles behívóját tartja bizonytalannak a mesterséges intelligencia.