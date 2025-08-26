Keretet hirdetett Marco Rossi: Velük készülünk a vb-selejtezőre

A magyar válogatott szeptember 6-án mgkezdi a 2026-os világbajnoki-selejtező sorozatot. Nemzeti csaptunk először Írországban lé pályára, majd három nappal később a Puskás Aréna gyepén fogadja a portugálokat. A sajtótájékoztató egy bejelentéssel kezdődött, amiből kiderült, hogy a Wizz Air az új főszponzora a magyar labdarúgó-válogatottnak. Marco Rossi négy újoncot is behívott a válogatottba, Gruber Zsombor, Ötvös Bence, Molnár Rajmund, Lukács Dániel és Tóth Barna. Bő keretet hirdetett a kapitány, 27 játékos szolgálatára számít a felkészülés során.

Marco Rossi kihirdette a magyar válogatott keretét

Forrás: Origo.hu

Fejér vármegyei kulcsemberek a magyar válogatott keretében

Több Fejér vármegyei kötődésű játékos is bekerült válogatottunk keretébe.

A magyar válogatott teljes kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)