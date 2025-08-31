Ilyet ritkán látni: A magyar válogatottal csapnak össze a fehérváriak

A Hydro Fehérvár AV19 és az U25-ös magyar válogatott egyaránt Erdélybe utazott, ahol a Rusty Kupában vesznek részt. Ezzel a rangos eseménnyel avatják fel a Gyergyói Hoki Klub új otthonát Gyergyóremetén, a Remete Ice Arénát. Az Erste Liga címvédője mostantól Románia legmodernebb jégcsarnokában fogadhatja ellenfeleit.

Az U25-ös magyar válogatott győzelmével avatták fel a Remete Ice Arénát

Forrás: feha19.hu

A 2025-ös Rusty Kupában négy csapat indult, az elődöntőben a Gyergyói HK ellenfele a magyar válogatott volt, míg a Hydro Fehérvár AV19 a Cracovia Kraków-val csapott össze. Az U25-ös válogatottban sincs hiány fehérváriakból, hiszen a FEHA19-ből Bajkó Botond, Farkas László és Hegedűs Levente került be, míg a Volánból Ambrus Csongor került be a keretbe. Rajtuk kívül az előző szezonban szintén Fejér vármegyében jégkorongozó Csollák Márkó és Dobos Mihály Bendegúz is kerettag.

Magyar válogatott győzelemmel avatták fel az Arénát

A Remete Ice Aréna nyitómérkőzésén a Gyergyói HK a magyar válogatottal csapott össze, amelyen gólokból és izgalmakból nem volt hiány. A létesítmény történetének első találatára nem kellett sokat várni, hiszen a 7. percben a házigazda zörgette meg a hálót, 1-0. Szabó Rácz Martin révén hamar jött a nemzeti csapattól a válasz, az UTE játékosa megbirkózott a lövőhelyzetért, amelyet ki is használt, 1-1. Az első negyedben több gól már nem született, azonban a fordulást követően hamar átvette a vezetést a fehér mezes együttes. A 23. percben Dobos Mihály Bendegúz vette be a gyergyói kaput, 1-2. A játékosok kőkeményen beleálltak a mérkőzésbe, ütközésekből és kisebb összezördülésekből sem volt hiány, ennek következtébe emberelőnyök is tarkították a játékot, az egyik ilyenből gól is született, ismét Dobos lövése talált utat a ketrecbe, 1-3. A harmadik harmad egy szépítéssel indult, viszont nem kellett sokat várni, hogy ismét kettő találat legyen a felek között, ugyanis Laskawy Ferenc köszönt be, de ezzel még nem volt vége. További két válogatott játékos is betalált, Rétfalvi Kristóf, valamint a Gyergyói HK-ból behívott Ravasz Csanád vette be klubcsapata kapuját, 2-6.