Foci

2 órája

Magyar Kupa sorsolás: Jöhet a következő kör

Kisorsolták a Magyar Labdarúgó Szövetségben a MOL Magyar Kupa 2. fordulójának párosításait. A Fejér vármegyei csapatok jó eséllyel vehetik fel riválisaikkal szemben a versenyt.

Káldor András
Magyar Kupa sorsolás: Jöhet a következő kör

A Dunaújváros FC csapata (piros-fehér) eddig veretlenül

Forrás: dfc.hu

A 1. fordulóból 72 együttes jutott tovább a 2. körbe, a sorsolás előtt pedig ezúttal is négy csoportba osztotta a Versenybizottság a csapatokat (Észak-Kelet, Dél-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Nyugat), a csoportokon belül nem volt kiemelés. A Fizz Liga és Merkantil Bank Liga csapatai a 3. fordulóban csatlakoznak majd a kupasorozathoz.

Az első három fordulóban az alacsonyabb osztályú csapatok játszhatnak hazai pályán, amennyiben azonos bajnoki szinten szereplő együttesek találkoznak, úgy az a pályaválasztó, amely addig kevesebbszer volt a sorozatban, ha pedig ebben sincs különbség, akkor sorsolás dönt a pályaválasztásról. Változás viszont, hogy a 4. fordulótól kezdve az a csapat játszhat otthon, amelyet előbb húztak ki a sorsoláskor.
A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd tizenegyesek következnek, 2025. augusztus 23-án.

Bőny SE (Győr - Moson-Sopron Vármegye II. osztály) - Móri SE (Fejér Vármegye I.)
Bicskei TC (NB III. Észak-Nyugati csoport) - VSC 2015 Veszprém (NB III. Észak-Nyugati csoport)
Iváncsa KSE (NB III. Dél-Nyugati csoport) - Pénzügyőr SE (NB III. Dél-Nyugati csoport)
Kelen SC (BLSZ I. osztály) - Dunaújváros FC (NB III. Dél-Nyugati csoport)
Sárbogárd SE (Fejér Vármegye I. osztály - Dombóvári FC (NB III. Dél-Nyugati csoport)
Lajoskomáromi SE (Fejér Vármegyei I. osztály) - PTE-PEAC (NB III. Dél-Nyugati csoport)  

