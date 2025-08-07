Magyar Kupa sorsolás: Jöhet a következő kör

A 1. fordulóból 72 együttes jutott tovább a 2. körbe, a sorsolás előtt pedig ezúttal is négy csoportba osztotta a Versenybizottság a csapatokat (Észak-Kelet, Dél-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Nyugat), a csoportokon belül nem volt kiemelés. A Fizz Liga és Merkantil Bank Liga csapatai a 3. fordulóban csatlakoznak majd a kupasorozathoz.

Az első három fordulóban az alacsonyabb osztályú csapatok játszhatnak hazai pályán, amennyiben azonos bajnoki szinten szereplő együttesek találkoznak, úgy az a pályaválasztó, amely addig kevesebbszer volt a sorozatban, ha pedig ebben sincs különbség, akkor sorsolás dönt a pályaválasztásról. Változás viszont, hogy a 4. fordulótól kezdve az a csapat játszhat otthon, amelyet előbb húztak ki a sorsoláskor.

A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd tizenegyesek következnek, 2025. augusztus 23-án.

Bőny SE (Győr - Moson-Sopron Vármegye II. osztály) - Móri SE (Fejér Vármegye I.)

Bicskei TC (NB III. Észak-Nyugati csoport) - VSC 2015 Veszprém (NB III. Észak-Nyugati csoport)

Iváncsa KSE (NB III. Dél-Nyugati csoport) - Pénzügyőr SE (NB III. Dél-Nyugati csoport)

Kelen SC (BLSZ I. osztály) - Dunaújváros FC (NB III. Dél-Nyugati csoport)

Sárbogárd SE (Fejér Vármegye I. osztály - Dombóvári FC (NB III. Dél-Nyugati csoport)

Lajoskomáromi SE (Fejér Vármegyei I. osztály) - PTE-PEAC (NB III. Dél-Nyugati csoport)