augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

26°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szécsi Nemere ismét megállíthatatlan volt

26 perce

Magabiztosan lett világbajnok a fehérváriak fiatal öttusázója

Címkék#fehérvári#világbajnokság#u19#u17

A Baltikum új, öttusás központjában, a litvániai Druskininkai városában rendezték az U19-es korosztály világbajnokságát, a fehérváriak három versenyzővel voltak érdekeltek. A szupertehetség, Szécsi Nemere - ahogy a közelmúltban, az U17-es korosztályban -, ezúttal is magabiztosan lett világbajnok. Turbucz Ivola csapatban lett bronzérmes.

Horog László
Magabiztosan lett világbajnok a fehérváriak fiatal öttusázója

Szécsi Nemere (középen) remek versenyzéssel lett aranyérmes Litvániában

Forrás: UIPM

Minden jel arra mutat, a korosztályos világbajnokságokat Szécsi Nemerének találták ki. A Volán Fehérvár tinédzsere négy, jelentős viadalt abszolvált az elmúlt hetekben, az U17-es és az U19-es Európa-bajnokságon egyéniben egyaránt 4. lett, kicsit elmaradva a saját várakozásaitól, azonban az U17-es vb-t magabiztosan nyerte Dél-Afrikában, Johannesburgban, a hétvégén pedig a litvániai Druskininkaiban győzött egyéniben, a két évvel idősebbek világbajnokágán.

Három fehérvári szerepelt a Baltikumban, Szécsi Nemere mellett ezúttal is Bognár levente, a lányoknál pedig Turbucz Ivola állt rajthoz. Szécsi végig stabil volt a 36-os döntőben, szorgalmasan haladt előre, a kombit a 13. pozícióban kezdte, azonban elképesztő futással és lövészettel végül könnyedén, 15 másodperces előnnyel diadalmaskodott. Nem volt rivális a közelében, a lövészet során mindössze öt hibát vétett, ami egészen pazar teljesítmény, a futás során pedig végig gyorsan szedte a lábait. Ahogy az Európa-bajnokságon, a mostani vb-n is klubtársa, Bognár Levente lett a második legjobb magyar, Levi a 21. helyen érkezett, a KSI versenyzője, Domján Bendegúz 23., fővárosi klubtársa, Gyurka Marcell Hugó pedig a 27. pozícióban zárt.

Csapatban Ukrajna nyert 4644 ponttal, mögöttük Egyiptom (4628), Csehország (4590) léphetett még dobogóra, a mieink a 4. helyen fejezték be a viadalt, Dél-Korea (4562), a csapatversenyben 14 nemzet volt érdekelt. Egyéniben Szécsi 1577 ponttal diadalmaskodott, az ukrán Oleg Rybak 1562, a brazil De Lima Xavier 1556 egységet szorgoskodott össze.

A lányoknál a KSI sportolója, Rajcsák Dia végzett legjobb magyarként, az 5. helyen, mögötte az újpesti Herbák Emma következett, a 7. helyre érkezett, a volános Turbucz Ivola pedig 17. lett. Csapatban a dobogó harmadik fokára léphettek a magyar hölgyek, Egyiptom győzött (4287), Németország (4238), a bronzérmes Magyarország (4205) és Lengyelország előtt. A fiúknál a hazai szövetség négy, a lányoknál három pentatlonistát nevezett a viadalra, mindenki megtette a magáét.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu