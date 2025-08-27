Magabiztosan lett világbajnok a fehérváriak fiatal öttusázója

Minden jel arra mutat, a korosztályos világbajnokságokat Szécsi Nemerének találták ki. A Volán Fehérvár tinédzsere négy, jelentős viadalt abszolvált az elmúlt hetekben, az U17-es és az U19-es Európa-bajnokságon egyéniben egyaránt 4. lett, kicsit elmaradva a saját várakozásaitól, azonban az U17-es vb-t magabiztosan nyerte Dél-Afrikában, Johannesburgban, a hétvégén pedig a litvániai Druskininkaiban győzött egyéniben, a két évvel idősebbek világbajnokágán.

Három fehérvári szerepelt a Baltikumban, Szécsi Nemere mellett ezúttal is Bognár levente, a lányoknál pedig Turbucz Ivola állt rajthoz. Szécsi végig stabil volt a 36-os döntőben, szorgalmasan haladt előre, a kombit a 13. pozícióban kezdte, azonban elképesztő futással és lövészettel végül könnyedén, 15 másodperces előnnyel diadalmaskodott. Nem volt rivális a közelében, a lövészet során mindössze öt hibát vétett, ami egészen pazar teljesítmény, a futás során pedig végig gyorsan szedte a lábait. Ahogy az Európa-bajnokságon, a mostani vb-n is klubtársa, Bognár Levente lett a második legjobb magyar, Levi a 21. helyen érkezett, a KSI versenyzője, Domján Bendegúz 23., fővárosi klubtársa, Gyurka Marcell Hugó pedig a 27. pozícióban zárt.

Csapatban Ukrajna nyert 4644 ponttal, mögöttük Egyiptom (4628), Csehország (4590) léphetett még dobogóra, a mieink a 4. helyen fejezték be a viadalt, Dél-Korea (4562), a csapatversenyben 14 nemzet volt érdekelt. Egyéniben Szécsi 1577 ponttal diadalmaskodott, az ukrán Oleg Rybak 1562, a brazil De Lima Xavier 1556 egységet szorgoskodott össze.

A lányoknál a KSI sportolója, Rajcsák Dia végzett legjobb magyarként, az 5. helyen, mögötte az újpesti Herbák Emma következett, a 7. helyre érkezett, a volános Turbucz Ivola pedig 17. lett. Csapatban a dobogó harmadik fokára léphettek a magyar hölgyek, Egyiptom győzött (4287), Németország (4238), a bronzérmes Magyarország (4205) és Lengyelország előtt. A fiúknál a hazai szövetség négy, a lányoknál három pentatlonistát nevezett a viadalra, mindenki megtette a magáét.