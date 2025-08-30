1 órája
Nem számított a válogatott meghívóra, elérzékenyült a kemény csatár
Meghívót kapott a válogatottba a Puskás Akadémia támadója. Lukács Dániel lapunknak elárulta, kivel osztotta meg először az örömhírt.
A válogatottban is elkezdheti ontani a gólokat Lukács Dániel
Forrás: Puskás Akadémia/Facebook
A Puskás Akadémia nagyszerűen kezdte a szezont, s bár a legutóbbi fordulóban 3-1-re kikapott, így is a tabella harmadik helyén áll. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak Lukács Dánielnek, aki nyáron érkezett a gárdához. A 29 éves támadóval beszélgettünk élete első válogatott meghívójáról, valamint a felcsútiak teljesítményéről és a DVTK-hoz fűződő kapcsolatáról.
Lukács Dániel elérzékenyült a válogatott meghívó miatt
Gratulálunk az örömhírhez, életében először kapott meghívót a felnőtt válogatottba. Hogy éli meg ezt, számított arra, hogy érkezni fog az üzenet Marco Rossitól?
– Köszönöm, azonban egyáltalán nem számítottam rá. A bejelentés napján én már délelőtt tudtam, hogy bekerültem, hiszen hívott a válogatott csapatmenedzsere. Nagyon boldog voltam és tényleg meglepett, el is érzékenyültem, hogy a hazámat képviselhetem.
Ki volt az első akivel megosztotta ezt a hírt?
– A feleségemmel, egyből őt hívtam fel, miután megtudtam azt, hogy a válogatott keretébe kerültem.
Először utazik Telkibe, és először lesz csapattársa például Szoboszlai Dominiknak vagy Kerkez Milosnak. Ez is motivációt jelent?
– A legfontosabb az, hogy képviselhetem a hazámat. Nyilván, amit Szoboszlaiék külföldön játszanak az eszméletlen, de a legfontosabb, hogy felvehessem a válogatott mezt és bemutatkozhassak. Természetesen örülök, hogy találkozhatok velük, mert tényleg nagyon jó játékosok és olyan klubokban játszanak, ami tényleg mindenki számára álom. Nagyon várom már az edzéseket.
Mi lesz az elsődleges célja a válogatottnál?
– Meg szeretném mutatni magam az edzéseken, felhívni magamra a figyelmet, ezzel pedig elérni azt, hogy bemutatkozhassak. Az egy nagyon nagy dolog lenne a számomra.
A nyáron érkezett a Puskás Akadémiához, nem is akárhogy kezdett, hiszen öt mérkőzésen négy gólt is jegyzett. Mit jelent ez a fantasztikus forma Önnek?
– Sérülésből jöttem vissza, az eleje nagyon nehéz volt, hiszen rosszabb erőnléti állapotban is voltam, azonban ahogy megkaptam a bizalmat, meg játszottam a felkészülési mérkőzéseken úgy visszajött minden. Örülök annak, hogy a Mester – Hornyák Zsolt, a szerk. – bízik bennem, ez egy nagy dolog.
Gondolom a beilleszkedéssel sem volt probléma.
– Egyáltalán nem. Azt már tudtam, hogy egy nagyon jó csapat van itt Felcsúton, mindenki nagyon rendes és befogadó a közösség. Szerintem ennek is köszönhető az, hogy az elmúlt 5-6 évben ilyen jó eredményeket ért el a Puskás Akadémia. Vannak egyébként olyan csapatok, ahol a külföldiek nem annyira beszélgetnek a magyarokkal, itt azonban ez nem így van, mindenki jóban van mindenkivel.
Volt akit már korábbról ismert?
– Kerezsi Zalánt még a Honvédből ismerem, vele játszottam egy csapatban még az NB III-ban.
Bebizonyítanák, hogy a Debrecen elleni vereség egy kisiklás volt csak
Korábban azonban játszott a hétvégi ellenfelüknél, a Diósgyőri VTK-nál is. Milyen emlékek kötik oda, milyen érzés lesz újra ott pályára lépni?
– Csodálatos emlékek kötnek oda, ugye sikerült feljutnunk. Az a stadion, a közönség, eszméletlen környezet, csak jó emlékek jutnak eszembe. Boldog vagyok, hogy ott lépünk majd pályára és visszatérhetek abba a stadionba.
A DVTK nem a legjobb teljesítményt nyújtja, öt mérkőzésen csupán öt pontot szerzett. Hogy készülnek a találkozóra?
– Mint az összes többire, nyerni szeretnénk. Jó erőben vagyunk úgy érzem, és szeretné mindenki megmutatni magát, hogy a DVSC ellen csak egy kis kisiklás történt. Egy-egynél egyébként felénk is billenhetett volna ott a mérkőzés, de sajnos nem úgy lett. Szerintem mindenki motivált, hogy megmutassa, hogy meg tudjuk nyerni ezt a találkozót.