Nem számított a válogatott meghívóra, elérzékenyült a kemény csatár

A Puskás Akadémia nagyszerűen kezdte a szezont, s bár a legutóbbi fordulóban 3-1-re kikapott, így is a tabella harmadik helyén áll. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak Lukács Dánielnek, aki nyáron érkezett a gárdához. A 29 éves támadóval beszélgettünk élete első válogatott meghívójáról, valamint a felcsútiak teljesítményéről és a DVTK-hoz fűződő kapcsolatáról.

Lukács Dániel először bizonyíthat a magyar válogatottban

Lukács Dániel elérzékenyült a válogatott meghívó miatt

Gratulálunk az örömhírhez, életében először kapott meghívót a felnőtt válogatottba. Hogy éli meg ezt, számított arra, hogy érkezni fog az üzenet Marco Rossitól?

– Köszönöm, azonban egyáltalán nem számítottam rá. A bejelentés napján én már délelőtt tudtam, hogy bekerültem, hiszen hívott a válogatott csapatmenedzsere. Nagyon boldog voltam és tényleg meglepett, el is érzékenyültem, hogy a hazámat képviselhetem.

Ki volt az első akivel megosztotta ezt a hírt?

– A feleségemmel, egyből őt hívtam fel, miután megtudtam azt, hogy a válogatott keretébe kerültem.

Először utazik Telkibe, és először lesz csapattársa például Szoboszlai Dominiknak vagy Kerkez Milosnak. Ez is motivációt jelent?

– A legfontosabb az, hogy képviselhetem a hazámat. Nyilván, amit Szoboszlaiék külföldön játszanak az eszméletlen, de a legfontosabb, hogy felvehessem a válogatott mezt és bemutatkozhassak. Természetesen örülök, hogy találkozhatok velük, mert tényleg nagyon jó játékosok és olyan klubokban játszanak, ami tényleg mindenki számára álom. Nagyon várom már az edzéseket.

Mi lesz az elsődleges célja a válogatottnál?

– Meg szeretném mutatni magam az edzéseken, felhívni magamra a figyelmet, ezzel pedig elérni azt, hogy bemutatkozhassak. Az egy nagyon nagy dolog lenne a számomra.

A nyáron érkezett a Puskás Akadémiához, nem is akárhogy kezdett, hiszen öt mérkőzésen négy gólt is jegyzett. Mit jelent ez a fantasztikus forma Önnek?

– Sérülésből jöttem vissza, az eleje nagyon nehéz volt, hiszen rosszabb erőnléti állapotban is voltam, azonban ahogy megkaptam a bizalmat, meg játszottam a felkészülési mérkőzéseken úgy visszajött minden. Örülök annak, hogy a Mester – Hornyák Zsolt, a szerk. – bízik bennem, ez egy nagy dolog.