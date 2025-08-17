1 órája
Litvániában is bizonyíthat Bognár Levente
Negyedszer szerepel korosztályos világversenyen a Volán Fehérvár öttusázóinak tehetsége, Bognár Levente. Az U19-es világbajnokságon, a litvániai Druskininkai városában bizonyíthat a hétvégén, két fehérvári társa, Szécsi Nemere és Turbucz Ivola társaságában.
Bognár Levente a lövészet egyik sorozata után folytatja a futást a Kaunasban rendezett Európa-bajnokságon
Forrás: UIPM
A volános trió alaposan megismeri az idei, litván nyarat, lévén a közelmúltban Kaunasban álltak rajthoz az Eb-n. A hétvégén zárult sukorói edzőtábort követően utaznak a Baltikumba. Bognár Levente legutóbb klubtársa, Szécsi Nemere mögött, második legjobb magyarként, egyéniben 22. lett, csapatban pedig az 5. pozícióban zártak.
-Negyedik alkalommal fogom képviselni a magyar színeket nemzetközi versenyen – mondja Bognár Levente. - A tavalyi évben Vigassy Gergővel, a Balu SE versenyzőjével férfi váltóban indulhattam. A törökországi Európa-bajnokságon megszerzett 6. helyünket sikerült a Portugáliában rendezett vb-n tovább javítani, az ezüstérmes váltótól csupán egy ponttal lemaradva, a bronzérmes litván váltóval pontazonossággal, végül a negyedik helyen értünk célba. Az idei évben először sikerült egyéniben a válogatottba kerülnöm. A Kaunasban bonyolított, korosztályos Eb-n a selejtezőből magabiztosan jutottam tovább. A döntőben a nagyon kiegyensúlyozott mezőnyben a 26. helyen indultam a vívást követően. Ráadásul az akadálypályán az egyik elemről sajnos lecsúsztam, az időveszteség a végső sorrendben 15 hellyel vetett vissza. Nem tudtam a pozíciómon sokat javítani a medencében sem, mert a rekordomtól nagyon sokkal, 4 másodperccel elmaradtam. Bár a kombinált számban a 9. legjobb idő volt az enyém, az összpontszámom a végső rangsorban a 22. helyre lett elég. Ezek a hibák sajnos megpecsételték a magyar férfi csapat éremesélyeit is. Bár klubtársam, Szécsi Nemere a 4. helyen futott be, az ő remek teljesítménye ellenére csapatban csak az ötödik helyre kerültünk. Az én eredményem a magyar csapatban a második legjobb lett, a harmadik legjobb magyar csapattag, a KSI-s Domján Bendegúz ezúttal a 29. helyen zárt. Szóval, sok pontot bennhagytam a különböző számokban, ahol általában sokkal jobban teljesítek. Mindezek ellenére nagyon bízom abban, hogy a rövidesen kezdődő, Druskininkaiban rendezendő világbajnokságon sikerül megmutatnom, ennél sokkal jobb eredményre vagyok képes. Izgatottan várom a viadalt, remélem, érmet szerzünk a csapatversenyben.
Az öttusába egy szerencsés véletlen kapcsán került. Első úszóedzője, Beliczay Andrea röviddel azt követően kezdett az öttusa utánpótlásban dolgozni, hogy Bognár elkezdett nála heti egyszer úszni tanulni, mindössze három évesen.
-Amikor Andi néni váltott, ragaszkodtam hozzá és követtem őt a pentatlonistákhoz. Az évek során számos edző foglalkozott velünk, ahogy egyre több tusát vettünk fel. Kivétel nélkül mindegyiküket nagyon szerettem és élveztem a társaságot is. Az öttusázók között nincs igazi kedvencem, vagy példaképem. Nem származom sportoló családból, bár apukám hobbistaként akadály- és terep maraton futó, számos szép hazai és nemzetközi korosztályos sikerrel. Kitartó szorgalma és tanácsai sokat hozzátesznek a felkészülésemhez. A litvániai vb-t követően tervben van a Lengyelországban, Spala városában, októberben rendezendő Olympic Hopes elnevezésű verseny. Erre a rendezvényre nagyon szívesen mennék, jó lehetőséget jelentene idegen környezetben, nemzetközi mezőnyben készülni.
KÉPALÁ:
Bognár Levente a lövészet egyik sorozata után folytatja a futást a Kaunasban rendezett Európa-bajnokságon Fotó: UIPM