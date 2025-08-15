Ismét komoly megmérettetés vár a futókra Velencén

Az idei megmérettetés elnevezése eredetileg a Bence-hegyi Rock n Roll, Marhapörkölt Félmaraton lett volna, ám az utolsó pillanatban eldőlt, hogy mégsem lesz a verseny után pörkölt nokedlivel, mivel a versenyt támogató cég visszalépett. Mindez nem tántorítja el a szervezőket, jövőre talán összejöhet egy jó kis bográcsozás a futás után!

Ettől függetlenül Kaufer Tamás és csapata több alternatívát is kínál azok számára, akik nemcsak szeretik, hanem egyenesen imádják a futást – még ebben a trópusi forróságban is. A verseny rajtja szokás szerint Velencén, a Bence-hegyi kilátó parkolójában 9 órakor lesz, de nem árt legkésőbb délelőtt fél kilenc előtt lejelentkezni a szervezőknél.

– Mindenkit szeretettel várunk, fontos megjegyezni, hogy más versenyekkel szemben a Rock n Roll Félmaraton térítésmentes lesz! Kató Balázs enyingi fazekasmester által egyedileg készített cserépérem azonban megvásárolható a helyszínen, mintegy emlékként is szolgálva. A helyezettek viszont minden távon könyvet nyernek. Nagyon sokan jelezték indulásokat a fővárosból, és bízom abban, hogy Székesfehérvárról is minél többen látogatnak el.– tudtuk meg Kaufer Tamástól.

Nem kevesebb, mint öt távon - 21 km, 15 km, 10 km, 5 km - lehet majd versenyezni. Emellett lesz a létszámtól függően 300, vagy 500 méteres örömfutás a gyerekek, és „természetesen” az anyósok számára. Egy kör 5,2 kilométer (2,6 km le, majd fel), két kör 10,4 km, három kör 15,6 km, és a végére maradt a leggyilkosabb táv, a félmaraton, amely 20,8 km. Nem elhanyagolható a szintemelkedés sem, hiszen ez öt méter híján 100 méter lesz. Ha jól belegondolunk abba, hogy mostanában bőven harminc fok felett van a napi hőmérséklet, akkor igencsak igénybe fogják venni a vállalkozó kedvűek szervezetét a különböző távok, ám akiknek lételemük a futás egészen biztosan ott lesznek, és várni fogják, hogy eldördüljön a rajtpisztoly.

Minden kétséget kizáróan sokszor teljesítőképességük határát súrolva hagyják majd maguk mögött a kilométereket az elszánt indulók, itt a Bence-hegyen. A frissítésre, a megfelelő folyadékbevitelre is rendkívül fontos gondolni, ezt minden résztvevőnek egyénileg kell biztosítania, ám természetesen, minden eshetőségre felkészülve jelen lesz az egészségügyi szolgálat is.