Közösségi futás a nemzeti ünnepen

42 perce

Ismét komoly megmérettetés vár a futókra Velencén

Címkék#ünnep#félmaraton#verseny

Több, mint tíz évvel ezelőtt álmodta meg Kaufer Tamás ultrafutó a Bence-hegyi Rock n Roll Félmaratont, melyet Magyarország nemzeti ünnepén, augusztus 20-án rendeznek meg, több embert próbáló távon.

Káldor András
Ismét komoly megmérettetés vár a futókra Velencén

Minden évben kemény távokra számíthatnak az indulók

Fotó: Kiss László

Az idei megmérettetés elnevezése eredetileg a Bence-hegyi Rock n Roll, Marhapörkölt Félmaraton lett volna, ám az utolsó pillanatban eldőlt, hogy mégsem lesz a verseny után pörkölt nokedlivel, mivel a versenyt támogató cég visszalépett. Mindez nem tántorítja el a szervezőket, jövőre talán összejöhet egy jó kis bográcsozás a futás után!

Ettől függetlenül Kaufer Tamás és csapata több alternatívát is kínál azok számára, akik nemcsak szeretik, hanem egyenesen imádják a futást – még ebben a trópusi forróságban is. A verseny rajtja szokás szerint Velencén, a Bence-hegyi kilátó parkolójában 9 órakor lesz, de nem árt legkésőbb délelőtt fél kilenc előtt lejelentkezni a szervezőknél.

– Mindenkit szeretettel várunk, fontos megjegyezni, hogy más versenyekkel szemben a Rock n Roll Félmaraton térítésmentes lesz! Kató Balázs enyingi fazekasmester által egyedileg készített cserépérem azonban megvásárolható a helyszínen, mintegy emlékként is szolgálva. A helyezettek viszont minden távon könyvet nyernek. Nagyon sokan jelezték indulásokat a fővárosból, és bízom abban, hogy Székesfehérvárról is minél többen látogatnak el.– tudtuk meg Kaufer Tamástól.  

Nem kevesebb, mint öt távon - 21 km, 15 km, 10 km, 5 km - lehet majd versenyezni. Emellett lesz a létszámtól függően 300, vagy 500 méteres örömfutás a gyerekek, és „természetesen” az anyósok számára. Egy kör 5,2 kilométer (2,6 km le, majd fel), két kör 10,4 km, három kör 15,6 km, és a végére maradt a leggyilkosabb táv, a félmaraton, amely 20,8 km. Nem elhanyagolható a szintemelkedés sem, hiszen ez öt méter híján 100 méter lesz. Ha jól belegondolunk abba, hogy mostanában bőven harminc fok felett van a napi hőmérséklet, akkor igencsak igénybe fogják venni a vállalkozó kedvűek szervezetét a különböző távok, ám akiknek lételemük a futás egészen biztosan ott lesznek, és várni fogják, hogy eldördüljön a rajtpisztoly.

Minden kétséget kizáróan sokszor teljesítőképességük határát súrolva hagyják majd maguk mögött a kilométereket az elszánt indulók, itt a Bence-hegyen. A frissítésre, a megfelelő folyadékbevitelre is rendkívül fontos gondolni, ezt minden résztvevőnek egyénileg kell biztosítania, ám természetesen, minden eshetőségre felkészülve jelen lesz az egészségügyi szolgálat is.

Maga a miliő, a panoráma egyaránt csodálatos, némileg a dunántúli versenyzőkkel szemben előnybe lehetnek azok a futók, akik hegyes-dombos vidékekről érkeznek.

A helyszínt és ezeket a távokat amúgy kimondottan szeretik a kerékpárosok is, nagyon sokan közülük ott eddzenek.

- Örülök annak, hogy a félmaratonra minden évben jönnek, a fogyatékkal élő, mozgásukban korlátozottak a Suhanj! Alapítványtól, Budapestről, méghozzá több versenyzővel. – tette hozzá a főszervező.

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a Bence-hegy királyát, illetve királynőjét – akik a félmaratont megnyerték a rendezvény zárásakor – ahogy évek óta mindig - meg fogják majd megkoronázni a szervezők.   

