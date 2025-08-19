1 órája
Kiliti és Törteli is szorítóba lép Budapesten
Két fehérvári bunyós, Kiliti Tamás és Törteli Balázs is ringbe lép a hétvégén, előbbi a grúz Ambrosi Sutidze, utóbbi a bolgár Lazar Dimitrov ellen.
Az edzést követően, balról Kiliti Ferenc, Kiliti Tamás és Pajor Patrik
Fotó: Horog László/FMH
Mindkét fehérvári öklöző edzését, a finomhangolást utolsó fázisait megtekintettük. Kiliti a Tobak utcában található Premium Boksz Clubban – ahol edzőként is dolgozik -, Törteli pedig a Videoton Oktatási Központban, a Berényi úton található termében gyakorol, valamint edzéseket is vezet tanítványainak. Kiliti gyakorlatilag meccsből jön, június végén, Balatonfüreden bokszolt a Kiliti Promotion nagyszabású gáláján, Törteli hosszú szünet után tér vissza a ringbe, három éve vívott utoljára tétmeccset.
Augusztus 23-án, szombaton, 19 órától méteres pofonok zuhognak a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban, a HELL Boxing Kings újabb állomásán, nemzetközi összecsapásokra kerül sor.
Kiliti Tamás augusztus 17-én ünnepelte 30. születésnapját. Reggel edzett, aztán elment ebédelni a barátaival, de bulira nem került sor. Azt mondja, arra majd a szombat esti ütközet után bepótolja, a haverokkal duplán ünnepelnek: a szülinapot, valamint az újabb, profi győzelmet. Ellenfele hét évvel fiatalabb nála, Dimitrov egy éve Száraz Gergellyel találkozott Budapesten, a balkáni bunyós pontozásos vereséget szenvedett. Győzelemre készül ellene Kiliti is.
-A balatonfüredi meccsem után másfél héttel, július derekán kaptam a felkérést a szombati gála szervezőitől, ami kiváló lehetőség a bizonyításra. Szeretnék közönségszórakoztatóan, ugyanakkor fegyelmezetten bokszolni, valamint természetesen nyerni. A balatoni összecsapás után egy hetet pihentem, aztán jött a felkérés az augusztusi eseményre, a korábbi mérkőzésekkel ellentétben ez más felkészülést igényelt, ugyanis most a korábbiaknál kevesebb, négy menetes ütközet következik. Úgy érzem, jó formában vagyok. Ez a fellépés minden szempontból jó lehetőség, szeretem a kihívásokat. Riválisom normál alapállású, verekedős, tempós, jó érzékű bunyós, úgy érzem, látványos meccset vívunk. Én a negyedik párban következem majd.
Kiliti 13 profi mérkőzésen van túl, hatszor kiütéssel nyert, egyszer kapott ki, kiütéssel, egyszer pedig nem született eredmény a mérkőzésén. Lassan egy esztendeje, tavaly szeptemberben, Kanadában, Movladdin Biyarslanov ellen, Montrealban kapott ki leléptetéssel. Azóta két meccset vívott, tavaly novemberben, Székesfehérváron, Sandro Hernandez ellen nem hirdettek eredményt, mert a Vidámparki-tónál vívott derbin venezuelai ellenfelével már az elején összefejeltek, dél-amerikai riválisa arcán felszakadt a bőr, az orvos tanácsára a játékvezető beszüntette a küzdelmet, amit Kiliti érthetően roppant csalódottan vett tudomásul. Másfél hónapja, Füreden a szívós, nagy küzdő, 35 éves, lengyel Piotr Gudelt verte kimondottan jó meccsen, pontozással.
- Ahogy az utóbbi meccsre, most is ugyanúgy készülök, Turós Arnolddal, a bátyámmal, Kiliti Ferenccel, Pajor Patrikkal és az erőnléti edzőmmel, Horváth Péterrel. A budapesti mékőzés után a tervek szerint egy hónapot edzőtáborozom az Egyesült Államokban, novemberben pedig a budapesti Corinthia Hotelben lépek kötelek közé.
A hétvégi, Riz Leventében következő rendezvény után a sorozat havi rendszerességgel folytatódik, különböző helyszíneken, szeptemberben Belgrádban, októberben Prágában, novemberben Dubajban lesz gála, a sorozatot egy monumentális esemény zárja decemberben Budapesten, a Papp László Budapest Sportarénában. Bár hivatalos megerősítés még nem történt, ezen az eseményen vélhetően ismét szóhoz jut Kiliti Tamás.
A múlt hétvégi, fővárosi rendezvényen Kiliti nem lépett ringbe a Magyar Ökölvívók Szövetsége, azaz a MÖSZ fennállásának 100. évfordulója kapcsán szervezett sportnapon. A centenáriumi ünnepség részeként nagyszabású gálát rendeztek a budapesti Hősök terén. Ellenben kesztyűt húzott két sporttársa, Pajor Patrik és Országi Sára. Előbbi a Kiliti Promotion versenyzője, valamint edzősködik a Premiumban, utóbbi, az abai illetőségű sportoló hölgy a Profibox Promotion versenyzője, tehát másik istálló színeiben versenyez, azonban Kiliti Tamás készíti fel az eseményekre.
A 33 esztendős Törteli Balázs három év elteltével tér vissza a kötelek közé. A profik között első meccsét 2012 augusztusában vívta, Csipak Károly ellen, utolsó összecsapására Budakalászon került sor, Senad Karic ellen, pályafutása során 19 meccset vívott, 17 alkalommal nyert – hétszer kiütéssel -, kétszer kapott ki pontozással, Szabó Zoltán és Tar Péter ellen. A Hősök terén pár napja bonyolított gálán ringbe lépett, bemutató meccsen, korábbi edzőjével bunyózott.
-A magyar ökölvívás színe-java ott volt, én is remekül éreztem magam. Száz mérkőzésen kétszázan öklöztünk, remek hangulatban. Nyilván akadtak, akiket nem hívtak, ezen meg is sértődtek. Ilyen eseményen vannak, akik nem léphetnek ringbe, amit nem vesznek jó néven. Én ott lehettem, aminek nagyon örültem. A hazai szövetség nemrég megválasztott elnöke, utolsó olimpiai bajnokunk, a profi világbajnok Kovács István nagyszerű munkát végzett, tető alá hozta ezt az eseményt, ráadásul ő is ringbe lépett. A 29 párban kerültem sorra nevelőedzőmmel, Nyikovics Gáborral, aki meghazudtolja a korát, elmúlt 55 éves, de simán bunyózhatna fiatalabbakkal is. Amikor elvállaltam a felkérést a múlt hétvégi eseményre, még nem tudtam, hogy nem sokkal később fellépek a HELL Boxing eseményen is. Arra feltétlenül jó volt a Hősök terén lezajlott esemény, hogy bár gálameccs volt, ismét nagyobb közönség előtt kesztyűztem.
Nem csak edzősködik Fehérváron, tartalmakat is gyárt a világhálóra, népszerűsíti az ökölvívást különböző platformokon.
-Megkerestek a szombati gála szervezői, hogy dolgozzunk együtt, így kezdődött. Bemutatok élsportolókat, Istenes Bencét, Bacskai Bencét, a szlovákiai Csemez Andrást, valamint Kovács Kruzitót és Oláh Leventét, velük forgattunk videókat, ami megtetszett a szervezőknek. Jó a kapcsolatom Bertók Róberttel, az energiaitalos rendezvények szakmai igazgatójával, ő vetette fel, ha eleve edzésben vagyok, miért nem bunyózom én is. Nem terveztem, három éve nem léptem kötelek közé, nem volt tervben, úgy gondoltam, a karrierem ezen szakasza lezárult. Aztán mégis elvállaltam, ugyanis ez jelentős rendezvény, olyan feltételeket kínáltak szakmailag és anyagilag is, amire nem mondhattam nemet. Nem volt sok időm a felkészülésre, de megoldottam. A nyáron eleve kevesebb edzést tartok, mint a többi évszakban, az időmbe belefért az intenzív felkészülés, edzőtáborban vettem részt. Jót is tett, előzőleg kicsit beleszürkültem a hétköznapokba, kellett egy új impulzus. Egy-két nap alatt összeraktam a csapatot, kivel, mikor edzem, mennyit alszom és mit eszem. Ez a négy dolog az alapja a sikeres felkészülésnek. Az élsportoló számára ezek a legfontosabbak, ha valamelyik bukik, már nem az eltervezettek szerint alakulnak az események. Peszlen Ferenc irányítja az edzéseimet a fővárosban, Balatonfűzfőn Nyikovics Gábor, az erőnléti munkát pedig Czinger Attilával végzem Székesfehérváron. Az első három hét arról szólt, hogy újra edzhetővé tegyem a testemet, visszaszokjak a komolyabb munkához. Most egy meccsben állapodtunk meg, hogy a folytatásban is ringbe lépek-e, azt nem tudom. Többen azt mondják, felesleges újrakezdenem, mert túl sokat kihagytam. Én másként gondolom, szerintem most vagyok a legjobb korban, ha úgy alakul, öt jó évem lehet még. Ez a kihagyás arra feltétlenül jó volt, hogy korábban nagyon sokat bajlódtam sérülésekkel, ezek elmúltak, teljesen egészséges vagyok, ami rendkívül jó érzés. Nagyváltósúlyban, az 69,9 kg-ban bokszolok. Pénteken 17 órakor lesz a mérlegelés, kilenc pár lép ringbe, én a második meccset vívom. Ellenfelem nem hobbista, hanem komoly bokszoló, ezzel együtt biztos vagyok abban, hogy nagyon megverem. Jó formában vagyok, úgy gondolom, beértem, kész vagyok az ütközetre. A felkészülés alatt voltak holtpontjaim, ahogy mindenkinek, de meggyőződésem, győztesen hagyom el a szorítót. Fontos, hogy most nincs rajtam teher, korábban sokszor nyomott a tét, most ez nincs, azért bunyózom, mert szeretem csinálni, továbbá nagy gálán bizonyíthatok. Fontos, ha a kislányom tíz év múlva bekapcsolja a tévét, meg tudja nézni az apját, büszke legyen rá. Lényeges, hogy legyőztem önmagam, visszatérek, három év kihagyás után hobbistából ismét élsportoló lettem. Bizonyíthatom a tanítványaimnak, hogy az országon belül újra magas minőséget képviselek, példakép akarok lenni.
A mostani ellenfele a grúz Ambrosi Sutidze, a 36 éves versenyző nyolc meccset nyert, kettőt kiütéssel. Húsz vereséget szenvedett, négyet K.O.-val, ötször végzett döntetlenre, pályafutását 2011-ben kezdte, utoljára Tbilisziben harcolt, honfitársa, Levani Robakidze ellen. Sutidze pontozással nyert.