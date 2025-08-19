Kiliti és Törteli is szorítóba lép Budapesten

Törteli Balázs a Videoton Oktatási Központ boksztermében Fotó:

Fotó: Horog László/FMH



-A magyar ökölvívás színe-java ott volt, én is remekül éreztem magam. Száz mérkőzésen kétszázan öklöztünk, remek hangulatban. Nyilván akadtak, akiket nem hívtak, ezen meg is sértődtek. Ilyen eseményen vannak, akik nem léphetnek ringbe, amit nem vesznek jó néven. Én ott lehettem, aminek nagyon örültem. A hazai szövetség nemrég megválasztott elnöke, utolsó olimpiai bajnokunk, a profi világbajnok Kovács István nagyszerű munkát végzett, tető alá hozta ezt az eseményt, ráadásul ő is ringbe lépett. A 29 párban kerültem sorra nevelőedzőmmel, Nyikovics Gáborral, aki meghazudtolja a korát, elmúlt 55 éves, de simán bunyózhatna fiatalabbakkal is. Amikor elvállaltam a felkérést a múlt hétvégi eseményre, még nem tudtam, hogy nem sokkal később fellépek a HELL Boxing eseményen is. Arra feltétlenül jó volt a Hősök terén lezajlott esemény, hogy bár gálameccs volt, ismét nagyobb közönség előtt kesztyűztem.

Nem csak edzősködik Fehérváron, tartalmakat is gyárt a világhálóra, népszerűsíti az ökölvívást különböző platformokon.

-Megkerestek a szombati gála szervezői, hogy dolgozzunk együtt, így kezdődött. Bemutatok élsportolókat, Istenes Bencét, Bacskai Bencét, a szlovákiai Csemez Andrást, valamint Kovács Kruzitót és Oláh Leventét, velük forgattunk videókat, ami megtetszett a szervezőknek. Jó a kapcsolatom Bertók Róberttel, az energiaitalos rendezvények szakmai igazgatójával, ő vetette fel, ha eleve edzésben vagyok, miért nem bunyózom én is. Nem terveztem, három éve nem léptem kötelek közé, nem volt tervben, úgy gondoltam, a karrierem ezen szakasza lezárult. Aztán mégis elvállaltam, ugyanis ez jelentős rendezvény, olyan feltételeket kínáltak szakmailag és anyagilag is, amire nem mondhattam nemet. Nem volt sok időm a felkészülésre, de megoldottam. A nyáron eleve kevesebb edzést tartok, mint a többi évszakban, az időmbe belefért az intenzív felkészülés, edzőtáborban vettem részt. Jót is tett, előzőleg kicsit beleszürkültem a hétköznapokba, kellett egy új impulzus. Egy-két nap alatt összeraktam a csapatot, kivel, mikor edzem, mennyit alszom és mit eszem. Ez a négy dolog az alapja a sikeres felkészülésnek. Az élsportoló számára ezek a legfontosabbak, ha valamelyik bukik, már nem az eltervezettek szerint alakulnak az események. Peszlen Ferenc irányítja az edzéseimet a fővárosban, Balatonfűzfőn Nyikovics Gábor, az erőnléti munkát pedig Czinger Attilával végzem Székesfehérváron. Az első három hét arról szólt, hogy újra edzhetővé tegyem a testemet, visszaszokjak a komolyabb munkához. Most egy meccsben állapodtunk meg, hogy a folytatásban is ringbe lépek-e, azt nem tudom. Többen azt mondják, felesleges újrakezdenem, mert túl sokat kihagytam. Én másként gondolom, szerintem most vagyok a legjobb korban, ha úgy alakul, öt jó évem lehet még. Ez a kihagyás arra feltétlenül jó volt, hogy korábban nagyon sokat bajlódtam sérülésekkel, ezek elmúltak, teljesen egészséges vagyok, ami rendkívül jó érzés. Nagyváltósúlyban, az 69,9 kg-ban bokszolok. Pénteken 17 órakor lesz a mérlegelés, kilenc pár lép ringbe, én a második meccset vívom. Ellenfelem nem hobbista, hanem komoly bokszoló, ezzel együtt biztos vagyok abban, hogy nagyon megverem. Jó formában vagyok, úgy gondolom, beértem, kész vagyok az ütközetre. A felkészülés alatt voltak holtpontjaim, ahogy mindenkinek, de meggyőződésem, győztesen hagyom el a szorítót. Fontos, hogy most nincs rajtam teher, korábban sokszor nyomott a tét, most ez nincs, azért bunyózom, mert szeretem csinálni, továbbá nagy gálán bizonyíthatok. Fontos, ha a kislányom tíz év múlva bekapcsolja a tévét, meg tudja nézni az apját, büszke legyen rá. Lényeges, hogy legyőztem önmagam, visszatérek, három év kihagyás után hobbistából ismét élsportoló lettem. Bizonyíthatom a tanítványaimnak, hogy az országon belül újra magas minőséget képviselek, példakép akarok lenni.

A mostani ellenfele a grúz Ambrosi Sutidze, a 36 éves versenyző nyolc meccset nyert, kettőt kiütéssel. Húsz vereséget szenvedett, négyet K.O.-val, ötször végzett döntetlenre, pályafutását 2011-ben kezdte, utoljára Tbilisziben harcolt, honfitársa, Levani Robakidze ellen. Sutidze pontozással nyert.





