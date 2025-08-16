Az RK Podravka Koprivnica lett a fehérvári torna győztese

A szünet után Takó Viktória lövése a kapufán csattant, és Szabó Kitti hetesét is hárította Petra Marinovic. Támadásban élénkebb lett az Alba, gördülékenyebb akciókat vezettek, és egymás után harcolták ki a büntetőket. Megközelítették a piros mezeseket egy gólra, de jött Vuljak, és egy hatalmas gólt ragasztott Hadfi Gréta kapujának bal felső sarkába, és Barisic sem maradt el tőle, így megint három lett a különbség, 12-15. Ettől függetlenül valami nem tetszett csapata játékában Ivica Obrvannak, mert időt kért, és hevesen magyarázott tanítványainak. Mindenesetre a folytatásban rögtön betalált Ana Debelic, és innentől kezdett kinyílni az olló, hirtelenjében ötgólos lett a differencia a csapatok között, 14-19. Pavlovic ugyan igyekezett, lőtt betörésből egy gólt, ám az Alba védekezése meglehetősen szellősnek bizonyult, ezzel pedig a harcosan küzdő Podravka malmára hajtották a vizet. A torna utolsó negyedórájában már csupán az volt kérdés, hogy mekkora lesz a végére a különbség. A hosszabb kispaddal rendelkező, és rutinosabbnak tűnő horvátok felőrölték a fehérváriakat, akik számára minden bizonnyal több tanulsággal is szolgáltak ezek a mérkőzések.

Szabó Kitti (a labdával) nehezen szabadul az őt őrző Josipa Mamic szorításából

Forrás: rk-podravka.hr

A fehérváriak vezetőedzője, Szuzanna Lazovics azonban nem tűnt elégedetlennek, és megosztotta észrevételeit a két mérkőzésről Fejér Megyei Hírlappal.

- Az volt a célom ezen a tornán, hogy minden meccsen száz százalékot adjunk ki magunkból, és mindent használjunk ki, ami a rendelkezésünkre áll. Én olyan edző vagyok, aki egy felkészülési tornán kemény ellenfelek ellen szeret megmérkőzni, nem az a lényeg, hogy megnyerjük az összes mérkőzést, hanem inkább kiváló ellenfelek ellen mérjük össze a tudásunkat. Így volt ez a nagyon megerősödött Mosonmagyaróvár esetében, akik a legjobb négy közé igyekeznek a bajnokságban, vagy a Bajnokok Ligájában résztvevő Podravka ellen. Az látszódott, hogy 50-55 percig jó ellenfelek vagyunk, utána azonban elfogytunk egy kicsit. Nekünk nem áll a rendelkezésünkre olyan mélységű kispad, mint a másik két csapatnak, és ez a végére érezhető volt. Abból adódik, hogy egy-két sérülés hátráltat bennünket, most is hiányoztak olyan játékosok, akiknek meghatározó szerepük lenne. Azt azonban feltétlenül el kell mondanom, hogy lépésről-lépésre haladunk előre, és fejlődik a csapat. Jók leszünk a szezon kezdetére!