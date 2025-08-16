1 órája
Az RK Podravka Koprivnica lett a fehérvári torna győztese
A záró napjához érkezett a Caring International Cup , mely rendkívül érdekesnek ígérkezett, ugyanis bármelyik csapat elnyerhette volna a trófeát. Ez végül a horvát RK Podravka Koprivnica gárdájának sikerült, miután hét gólos különbséggel legyőzte a vendéglátó Alba Fehérvár KC-t.
Alba Fehérvár KC – RK Podravka Koprivnica 24-31 (10-13)
Székesfehérvár, 100 néző
Vezette: Marosi Zoltán, Pap Ervin Márk.
Alba Fehérvár KC: Aaalla – Papp D. 3, Pavlovic 7 (1), Szmbatjan 2, Hajdú 2, Lazic 1, Takó 2. Csere: Hadfi (kapus), Szabó-Májer, Moreno, Gergály, Szabó K. 5 (3), Zentai 2. Vezetőedző: Szuzanna Lazovics.
RK Podravka Koprivnica: Marinovic – Mamic 7 (5), Vuljak 2, Senvald 1, Prkacin 2, Pandza 1, Vukovic 2. Csere: Tucakovic (kapus), Pletikosic 1, Debelic 3, Barisic 6, Simara 5, Kosovac 1, Miklic, Dramac. Vezetőedző: Ivica Obrvan.
Kiállítások: 4 , ill. 16 perc
Hétméteresek: 7/4, ill. 5/5
Meglehetősen foghíjas kerettel kellett szembesülnie az Alba lelkes szurkolótáborának már a mérkőzés kezdete előtt, a bemelegítésnél. Amíg a piros szerelésbe öltözött horvát rekordbajnok jóformán teljes garnitúráját nevezte, addig a fehérváriaknál többen is hiányoztak sérülések miatt. Próbajátékon volt viszont Hajdú Gyöngyvér, aki korábban megfordult több alsóbb osztályú klubnál, valamint Vácott, és bíztatóan mutatkozott be az első napon a Motherson-Mosonmagyaróvári KC ellen.
Kissé megilletődötten indított az Alba, többször labdát veszítettek, és igazán csak a 3. percben jutottak lehetőséghez, amelyet Hajdú értékesített. Az 5. percben ugyan egyenlíthettek volna, ám Emílija Lazic csúnyán mellé lőtt ziccerben. Majd Papp Dorka szélről talált be, hosszú idő után felhozva csapatát egy gólra, 3-4. Aztán Tamara Szmbatjan, számára szokatlan pozícióban, beállósként egyenlített, igaz a fehérváriak öröme csupán néhány másodpercig tartott. A Podravka játékosai is bele-belehibáztak, így a meccs ezen szakaszában inkább küzdelmet, mint színvonalas játékot láthattunk. A 13. percre újfent kettőre hizlalta előnyét a horvát együttes, Tina Barisic felső sarkos találatával, 4-6. Ezt követően is jobbára egy-két gól különbség volt a felek között, de a 20. percben Szabó Kitti pontos hétméterese újfent meghozta az egált, 7-7. Két perccel később Szmbatjan csuklóból eleresztett lökete talált utat Lucija Besen hálójába, és ezzel először vezetett a találkozón az AFKC, 8-7. Lazic üreskapus találata ismét a vendéglátók előnyét eredményezte, bár ez is tiszavirág életűnek bizonyult, mert Andrea Simara és Hannah Vuljak révén fordítani tudott ellenfelük, akik a végén háromgólos fórral mehettek pihenőre 10-12.
A szünet után Takó Viktória lövése a kapufán csattant, és Szabó Kitti hetesét is hárította Petra Marinovic. Támadásban élénkebb lett az Alba, gördülékenyebb akciókat vezettek, és egymás után harcolták ki a büntetőket. Megközelítették a piros mezeseket egy gólra, de jött Vuljak, és egy hatalmas gólt ragasztott Hadfi Gréta kapujának bal felső sarkába, és Barisic sem maradt el tőle, így megint három lett a különbség, 12-15. Ettől függetlenül valami nem tetszett csapata játékában Ivica Obrvannak, mert időt kért, és hevesen magyarázott tanítványainak. Mindenesetre a folytatásban rögtön betalált Ana Debelic, és innentől kezdett kinyílni az olló, hirtelenjében ötgólos lett a differencia a csapatok között, 14-19. Pavlovic ugyan igyekezett, lőtt betörésből egy gólt, ám az Alba védekezése meglehetősen szellősnek bizonyult, ezzel pedig a harcosan küzdő Podravka malmára hajtották a vizet. A torna utolsó negyedórájában már csupán az volt kérdés, hogy mekkora lesz a végére a különbség. A hosszabb kispaddal rendelkező, és rutinosabbnak tűnő horvátok felőrölték a fehérváriakat, akik számára minden bizonnyal több tanulsággal is szolgáltak ezek a mérkőzések.
A fehérváriak vezetőedzője, Szuzanna Lazovics azonban nem tűnt elégedetlennek, és megosztotta észrevételeit a két mérkőzésről Fejér Megyei Hírlappal.
- Az volt a célom ezen a tornán, hogy minden meccsen száz százalékot adjunk ki magunkból, és mindent használjunk ki, ami a rendelkezésünkre áll. Én olyan edző vagyok, aki egy felkészülési tornán kemény ellenfelek ellen szeret megmérkőzni, nem az a lényeg, hogy megnyerjük az összes mérkőzést, hanem inkább kiváló ellenfelek ellen mérjük össze a tudásunkat. Így volt ez a nagyon megerősödött Mosonmagyaróvár esetében, akik a legjobb négy közé igyekeznek a bajnokságban, vagy a Bajnokok Ligájában résztvevő Podravka ellen. Az látszódott, hogy 50-55 percig jó ellenfelek vagyunk, utána azonban elfogytunk egy kicsit. Nekünk nem áll a rendelkezésünkre olyan mélységű kispad, mint a másik két csapatnak, és ez a végére érezhető volt. Abból adódik, hogy egy-két sérülés hátráltat bennünket, most is hiányoztak olyan játékosok, akiknek meghatározó szerepük lenne. Azt azonban feltétlenül el kell mondanom, hogy lépésről-lépésre haladunk előre, és fejlődik a csapat. Jók leszünk a szezon kezdetére!
A Caring International Cup végeredménye:
1. RK Podravka Koprivnica 4 pont, 2. Motherson-Mosonmagyaróvári KC 2 pont
3. Alba Fehérvár KC 0 pont
Különdíjasok:
A torna legértékesebb játékosa (MVP): Katarina Pavlovic (Alba Fehérvár KC).
A torna legjobb kapusa: Lucija Besen (RK Podravka Koprivnica).
A torna gólkirálynője: Letícia Quist (Motherson-Mosonmagyaróvári KC) 12 góllal.