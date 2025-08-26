augusztus 26., kedd

Magyar Kupa

1 órája

Kemény ellenfelek jönnek

Címkék#Budapest Honvéd#NB III#Puskás Akadémia

Kisorsolták a MOL Magyar Kupa 3. fordulóját, és a vármegyénk csapataira egyáltalán nem vár könnyű feladat a legjobb 64 között.

Káldor András
Kemény ellenfelek jönnek

A Iváncsa KSE (piros) együttese nehéz kilencven perc előtt áll

Fotó: Kricskovics Antal

A párosítások:
Iváncsa KSE (NB III Dél-Nyugati csoport) – Kolorcity Kazincbarcika SC (NB I)
Vasas FC (NB II) – Puskás Akadémia FC (NB I)
Gyirmót FC (NB III) – Aqvital FC Csákvár (NB II)
Móri SE (Fejér Vármegyei I.) – Budapest Honvéd (NB II)
Videoton FC Fehérvár (NB II) – Szentlőrinc FC (NB II)

A csapatok majd szeptember 13-14-én lépnek majd pályára.

