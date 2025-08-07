Kijött az osztálykülönbség Kanada ellen

A jövő sztárjai mérték össze erejüket Székesfehérváron csütörtök délután. A lelátó kissé foghíjas volt az U18-as kanadai válogatott elleni találkozón, ám lehet pár év múlva azzal fognak dicsekedni a helyszínre kilátogató szurkolók, hogy ők élőben láthatták játszani azokat a játékosokat, akik akkor már az NHL-ben szórják a pontokat. Ki tudja, talán egy jövőbeli legendás jégkorongozó is ezen a napon lépett pályára a MET Aréna jegén, és reménykedhetünk abban is, hogy ez a bizonyos valaki a magyar U20-as jégkorong-válogatottból kerül ki az elkövetkezendő években. Abban viszont mindenképpen bízhattak a magyar fiatalok, hogy a helyszínen lévő valamelyik kanadai megfigyelő figyelmét felkeltik jó játékukkal, és előbb utóbb a tengerentúlon köthetnek ki.

Kijött az osztálykülönbség a magyar U20-as jégkorong-válogatott, és az U18-as Kanadai együttes ellen, de nincs okunk szégyenkezni valóra.

Fotó: Nagy Norbert

A mieink a tehetségüket az első harmad elején leginkább a védekezésben csillogtathatták. A kanadaiak szinte teljesen beszorították a magyarokat a védekező harmadba. A vendégeknél látszott, hogy rendesen meg lett tanítva nekik a hazájuk híres hokisulija. Rendkívül fizikális játékstílussal operáltak, amit kiállítás nélkül 3 percig bírtak. Közvetlenül ezután egy hatalmas védelmi hibát kihasználva emberhátrányban ugrott ki a kanadaiak támadója, a legendás Mario Lemieux-al névrokonságban álló Cristoph-Jean Lemieux, szólójának végén pedig mattolta Veres-Fucsku Bencét, így a vendégeknél volt az előny, 0-1. A folytatásban sem változott a játék képe, a mieink egy-egy támadás erejéig bejutottak a kanadai harmadba, de a védekezésre a gólt eredményező hibán kívül nem lehetett panasz. Sajnos a harmad felénél kettős emberhátrányba került a magyar nemzeti csapat, és két látványos figura végén előbb Adam Valentini,0-2. Majd Tynan Lawrence talált be,0-3. Minket sem kellett félteni, szinte rögtön jött a válasz Fehér Kolostol, egy elég látványos visszahúzós találattal vette be Carter Esler kapuját, 1-3.

A harmad végén a mieink tartózkodhattak többet a kanadai harmadban, és néhány veszélyes lehetőséget ki is tudott dolgozni a Tokaji Viktor által irányított nemzeti csapat. A harmad végén viszont ismét a vendégek találtak be, Beckham Edward lövése kijött Veresről, amit szeretett volna visszahúzni magához, ám teljesen elveszítette az egyensúlyát a mozdulatsor közben,és Edwardshoz visszakerült a korong, amit köszönte szépen és behelyezte a pakkot a bal felsőbe, 1-4. Ezzel zárult az első harmad.