Jégkorong

2 órája

Kijött az osztálykülönbség Kanada ellen

Címkék#jégkorong#kanadai jégkorong-válogatott#MET Aréna#magyar válogatott#U20#U18

1-7-re szenvedett vereséget a Tokaji Viktor által irányított válogatott, de a szívüket kitették a pályára a mieink. Az U20-as magyar jégkorong-válogatott a kanadai U18-as válogatottat fogadta csütörtökön 18:30-kor a MET Arénában.

Szabó Zsolt
Kijött az osztálykülönbség Kanada ellen

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A jövő sztárjai mérték össze erejüket Székesfehérváron csütörtök délután. A lelátó kissé foghíjas volt az U18-as kanadai válogatott elleni találkozón, ám lehet pár év múlva azzal fognak dicsekedni a helyszínre kilátogató szurkolók, hogy ők élőben láthatták játszani azokat a játékosokat, akik akkor már az NHL-ben szórják a pontokat. Ki tudja, talán egy jövőbeli legendás jégkorongozó is ezen a napon lépett pályára a MET Aréna jegén, és reménykedhetünk abban is, hogy ez a bizonyos valaki a magyar U20-as jégkorong-válogatottból kerül ki az elkövetkezendő években. Abban viszont mindenképpen bízhattak a magyar fiatalok, hogy a helyszínen lévő valamelyik kanadai megfigyelő figyelmét felkeltik jó játékukkal, és előbb utóbb a tengerentúlon köthetnek ki.

jégkorong
Kijött az osztálykülönbség a magyar U20-as jégkorong-válogatott, és az U18-as Kanadai együttes ellen, de nincs okunk szégyenkezni valóra.
Fotó: Nagy Norbert

 A mieink a tehetségüket az első harmad elején leginkább a védekezésben csillogtathatták. A kanadaiak szinte teljesen beszorították a magyarokat a védekező harmadba. A vendégeknél látszott, hogy rendesen meg lett tanítva nekik a hazájuk híres hokisulija. Rendkívül fizikális játékstílussal operáltak, amit kiállítás nélkül 3 percig bírtak. Közvetlenül ezután egy hatalmas védelmi hibát kihasználva emberhátrányban ugrott ki a kanadaiak támadója, a legendás Mario Lemieux-al névrokonságban álló Cristoph-Jean Lemieux, szólójának végén pedig mattolta Veres-Fucsku Bencét, így a vendégeknél volt az előny, 0-1. A folytatásban sem változott a játék képe, a mieink egy-egy támadás erejéig bejutottak a kanadai harmadba, de a védekezésre a gólt eredményező hibán kívül nem lehetett panasz. Sajnos a harmad felénél kettős emberhátrányba került a magyar nemzeti csapat, és két látványos figura végén előbb Adam Valentini,0-2. Majd Tynan Lawrence talált be,0-3. Minket sem kellett félteni, szinte rögtön jött a válasz Fehér Kolostol, egy elég látványos visszahúzós találattal vette be Carter Esler kapuját, 1-3. 

A harmad végén a mieink tartózkodhattak többet a kanadai harmadban, és néhány veszélyes lehetőséget ki is tudott dolgozni a Tokaji Viktor által irányított nemzeti csapat. A harmad végén viszont ismét a vendégek találtak be, Beckham Edward lövése kijött Veresről, amit szeretett volna visszahúzni magához, ám teljesen elveszítette az egyensúlyát a mozdulatsor közben,és Edwardshoz visszakerült a korong, amit köszönte szépen és behelyezte a pakkot a bal felsőbe, 1-4. Ezzel zárult az első harmad.

Folytatódott a góleső a kanadai jégkorong válogatott által

A második játékrészben mindössze 10 másodpercet kellett várni az első gólra, ám sajnos ismét a juharlevelesek találtak be Ethan Belchetz révén, 1-5. Hiába próbáltunk válaszolni úgy, mint az első harmadban a kanadai gólra, azonban ez most nem sikerült, Esler remekül védte a magyar lövéseket. Eközben a másik oldalon az ellenfél  is bemutatta, hogy tud hibázni. Mathis Preston hagyott ki egy üres kapus ziccert, a sajtópáholyban helyet foglaló kanadai stábtagok, és a játékos is a fejéhez kapott a kimaradt lehetőség után. 

Kijött az osztálykülönbség Kanada ellen

Fotók: Nagy Norbert / FMH

A harmad 6. percében azonban Dimian Zhilkin a teljes pályán végigkorcsolyázva, Veres lábai között szerezte meg az ellenfél 6. gólját, 1-6. Hiába a kiütést jelentő eredmény, a mieink mindent elkövettek annak érdekében hogy ismét gólt szerezzünk, és hogy több korong már ne kerüljön a mi kapunkba. Ennek érdekében Tokaji Viktor kapuscserét is végrehajtott, Verest Hajdu Martin váltotta a vonalon a harmad felénél, amely egyébként is tervezett volt. A túloldalon Esler is lekorcsolyázott a pályáról, helyét pedig Jason Schaubel vette át. A magyar cserekapusnak rögtön hatalmas bravúrokat kellett bemutatnia, ugyanis a juharlevelesek egy pillanatra sem lassították az iramot, minél több gólt akartak begyötörni. Ez egy szóló után ismételten sikerült is, Edwards már a második gólját szerezte meg a mieink ellen, 1-7.  A harmad végéig több gól már nem esett, így az végső játékrészre már csak a tisztes helytállást, és a gólszerzést tűzhette ki céljául a magyar válogatott.

Az utolsó harmadban a kanadaiak kissé lassítottak a tempón az eredmény tudatában, a magyar csapat pedig emberelőnyben egy nagy lehetőséget dolgozott ki, ám Schaubel hárította a lövést. A találkozó vége előtt 12 perccel a kanadaiak a tengerentúli verekedési stílust is szerették volna megmutatni a mieinknek, azonban a játékvezetők szinte azonnal szétválasztották a kakaskodókat, és a provokáló Alessandro Di Ioriot két percre ki is küldték hogy átgondolja még egyszer a meggondolatlan cselekedetét. A kanadaiak a mérkőzés vége előtt 7 perccel megszerezhették volna a 8. találatukat, ám viszonylag ritkán látható szabálytalanságnak köszönhetően, kisles miatt érvénytelennek nyilvánították a gólt. Már csak 5 minutum volt hátra a találkozóból, amikor Edwardst egyértelmű gólhelyzetben visszahúzták, és így büntetőhöz jutott ám hatalmas bravúrral hárított Hajdu így továbbra is hét kanadai gólt mutatott az eredményjelző. A továbbiakban az eredmény nem változott, így 6 gólos vereséggel, de tisztes helytállással kaptak ki a mieink a jóval esélyesebb Kanada ellen, 1-7. A mérkőzés végén a FEHA19 kapusát, Hajdu Martint választották a magyar csapat legjobbjának.

Magyarország U20-Kanada U18 1-7 (1-4,0-3,0-0)

Felkészülési mérkőzés, Székesfehérvár, MET Aréna

Magyarország U20: Veres-Fucsku B.– Besenyei, Nagy,Barna Hiezl, Mester, – Gál, Osztoics, Baróti, Zimányi, Molnár – Karsai, Polónyi, Schwartz, Lobenwein, Pallós –Horváth, Szivák, Erdősi, Lőczi, Rapos– Fehér 1, Mayer– Hajdu (K)

Kanada U18: Schaubel-Chartrand,Pantelas, Lawrence, Di Iorio, Zhilkin,–Verhoeff, Croskery, L.Ruck, Edwards, M.Ruck – Lin, Dupont, Williams, Mbuyi, Rousseau – Carels, Rudolph, Belchetz, Lemieux – Esler (K), Betts (K)

 

