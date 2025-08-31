augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

23°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB II

1 órája

Idegenben folytatódhat a Videoton jó szériája – videóval

Címkék#Videoton#Ominger Gergő#Karcag

A Videoton FC Fehérvár a válogatott szünet előtt az NB III-ból frissen feljutó Karcag otthonában lép pályára augusztus 31-én 16.30-tól. A székes­fehérváriak középpályásával, Ominger Gergővel beszélgettünk.

Szabó Róbert
Idegenben folytatódhat a Videoton jó szériája – videóval

Tavaly még súlyos sérüléssel bajlódott Ominger Gergő

Forrás: vidi.hu

A székesfehérváriaknál átszakadt a gát, és a Békéscsaba ellen az NB II 5. fordulójában megszerezték az első győzelmüket, 2-0-ra diadalmaskodtak. Így utazhatnak majd Karcagra a válogatott szünet előtt.– Ahogy ezt korábban Varga Roland is említette, menekülés volt a győzelembe a Békéscsaba elleni találkozó. Nem volt más választásunk, csak a három pont begyűjtése. Amiből építkezni tudunk, hogy stabilak voltunk, nem kaptunk gólt, azonban a győzelem a legfontosabb. A játék helyenként nem úgy ment, ahogy szerettük volna, nem tudtunk úgy támadásokat építeni, ahogy kellett volna, de szerencsére megszereztük a három pontot – fogalmazott az elmúlt fordulóval kapcsolatban Ominger. 

Ominger Gergő még tavaly került kölcsönbe a Videotonhoz a Puskás Akadémiától, akkor azonban gyorsan véget ért a szezonja, hiszen a Konferencia­liga selejtezőjében megsérült. Bár már tavasszal visszatért, akkor nem kapott nagy szerepet, most viszont a lila-fehérek ellen végig a pályán volt. 

– Volt egy nagyon súlyos sérülésem, viszonylag gyorsan sikerült belőle kijönnöm, hiszen tavaly a második félévet már a csapattal töltöttem. Az elején meg kellett szokni mind a térdemnek, mind nekem, hogy hogyan is reagál nagyobb terhelésre a lábam. Szerencsére eddig nem volt semmilyen probléma, és remélem, a jövőben is így lesz. Az, hogy végig tudtam játszani a csabaiak elleni meccset, mindenképp löketet adhat nekem, és szeretném is bizonyítani, hogy minden rendben van és tudok teljesíteni – vallott sérüléséről a 22 esztendős futballista. 

A hétvégi, Karcag elleni bajnoki nem lesz egyszerű a Videotonnak, hiszen az NB III-ba frissen feljutó együttes igazán masszív, és öt meccsen nyolc pontot gyűjtött eddig. 

– Nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen annak ellenére, hogy most jutottak fel, jól kezdték a szezont, és jó eredményeket hoztak hazai pályán és idegenben is. Stabilan kell játszanunk, akárcsak legutóbb, meg kell szerezni a vezetést, és utána úgy lehozni a találkozót, hogy biztos legyen az, hogy mi nem fogunk gólt kapni – zárta gondolatait Ominger Gergő. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu