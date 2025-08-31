Idegenben folytatódhat a Videoton jó szériája – videóval

A székesfehérváriaknál átszakadt a gát, és a Békéscsaba ellen az NB II 5. fordulójában megszerezték az első győzelmüket, 2-0-ra diadalmaskodtak. Így utazhatnak majd Karcagra a válogatott szünet előtt.– Ahogy ezt korábban Varga Roland is említette, menekülés volt a győzelembe a Békéscsaba elleni találkozó. Nem volt más választásunk, csak a három pont begyűjtése. Amiből építkezni tudunk, hogy stabilak voltunk, nem kaptunk gólt, azonban a győzelem a legfontosabb. A játék helyenként nem úgy ment, ahogy szerettük volna, nem tudtunk úgy támadásokat építeni, ahogy kellett volna, de szerencsére megszereztük a három pontot – fogalmazott az elmúlt fordulóval kapcsolatban Ominger.

Ominger Gergő még tavaly került kölcsönbe a Videotonhoz a Puskás Akadémiától, akkor azonban gyorsan véget ért a szezonja, hiszen a Konferencia­liga selejtezőjében megsérült. Bár már tavasszal visszatért, akkor nem kapott nagy szerepet, most viszont a lila-fehérek ellen végig a pályán volt.

– Volt egy nagyon súlyos sérülésem, viszonylag gyorsan sikerült belőle kijönnöm, hiszen tavaly a második félévet már a csapattal töltöttem. Az elején meg kellett szokni mind a térdemnek, mind nekem, hogy hogyan is reagál nagyobb terhelésre a lábam. Szerencsére eddig nem volt semmilyen probléma, és remélem, a jövőben is így lesz. Az, hogy végig tudtam játszani a csabaiak elleni meccset, mindenképp löketet adhat nekem, és szeretném is bizonyítani, hogy minden rendben van és tudok teljesíteni – vallott sérüléséről a 22 esztendős futballista.

A hétvégi, Karcag elleni bajnoki nem lesz egyszerű a Videotonnak, hiszen az NB III-ba frissen feljutó együttes igazán masszív, és öt meccsen nyolc pontot gyűjtött eddig.

– Nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen annak ellenére, hogy most jutottak fel, jól kezdték a szezont, és jó eredményeket hoztak hazai pályán és idegenben is. Stabilan kell játszanunk, akárcsak legutóbb, meg kell szerezni a vezetést, és utána úgy lehozni a találkozót, hogy biztos legyen az, hogy mi nem fogunk gólt kapni – zárta gondolatait Ominger Gergő.